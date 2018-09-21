Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Eğitim Kampüsü'ne inşa edilen BTSO Camisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Bursa Valiliği katkılarıyla yaptırdığı TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle hizmete açıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan BTSO Eğitim Vadisi'ndeki açılış törenine, Bursa Valisi İzzettin Küçük, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Bursa milletvekilleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, iş dünyası temsilcileri ve davetiler katıldı.

EĞİTİM GELECEĞE YATIRIMDIR

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak bugüne kadar eğitim alanında yaptıkları yatırımların toplam tutarının 600 milyon lirayı aştığını söyledi. "Eğitim sistemini teknolojik değişimlere ve çağın ihtiyaçlarına göre kurgularken içeriğini kadim kültürümüz ve ortak milli değerlerimiz üzerine inşa etmeliyiz" diyen Burkay, "Milli ekonomi ruhunun egemen olduğu bugünkü süreçte, eğitimin içeriğinin de millileşmesi ve öğrencilerimizin ortak inanç ve ahlak değerleriyle yetişmesi dinamizmimizi de artıracaktır. Bizim hayal ettiğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları bu okullarda yetişen evlatlarımız ve onların değerli öğretmenleri olacaktır. Eğitim sadece bugüne değil, geleceğe de yatırımdır" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 81 ilin tümünde eğitim yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım ülkeye en büyük hizmettir. Çünkü bir ülke ne kadar iyi eğitimliyse o kadar zengin olur" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığımıza, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza, valiliğimiz ve belediye başkanlığımıza bu kıymetli eserleri şehre kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa'da şu anda 22 eserin hayırsever destekleriyle yükseldiğini kaydeden Vali İzzettin Küçük, "Devletimizin katkılarıyla eğitim kurumlarımızın kapasitesi arttı. Anadolu İmam Hatip Lisemizi inşa eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, BTSO Camisi'ni bölgeye kazandıran BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da Türkiye'nin toplum yapısı sağlam, eğitimi güçlü, dünyaya öncülük eden kaliteli insanlarıyla gelecek hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, her iki eserin de Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, dualarla okul ve cami açılışlarını gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×