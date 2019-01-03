Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

BURSA'da 2017 yılı gelir vergisi rekortmeni 5 milyon 784 bin 258 TL ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz olurken, kurumlar vergisi rekortmeni ise adının açıklanmasını istemedi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, 2017 yılı vergilendirme dönemine ait Türkiye geneli gelir ve kurumlar vergileri rekortmenlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı. Karakaş, "Bursa ili genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, gelir ve kurumlar vergileri ilk 100 sıralamasına giren mükelleflerimiz belirlenmiştir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine ödedikleri vergilerle katkıda bulunarak, vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getiren ve diğer mükelleflerimize örnek olan, ilk 100 sıralamasına girmiş bulunanlar başta olmak üzere, tüm mükelleflerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

YILMAZ BİRİNCİ OLDU

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Bursa'da gelir vergisi rekortmeni 5 milyon 784 bin 258 TL ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz olurken, ikinciliği 5 milyon 535 bin 686 TL ile Şükrü Karagül aldı. Listede üçüncü sırada yer alan Mehmet Celal Gökçen ise 4 milyon 485 bin 434 TL vergi ödedi. Dördüncü sırada yer alan Abdullah Kınabaş ile beşinci sırada yer alan Beytullah Kınabaş, 3 milyon 851 bin 651'er TL vergi öderken, altıncı sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Hüseyin Özdilek 2 milyon 912 bin 897 TL ile yedinci sırada, Erol Kılıkçıer ise 2 milyon 867 bin 65 TL ile sekizinci sırada yerini aldı. Dokuzuncu sırada yer alan mükellef ismini açıklamazken, 2 milyon 229 bin 54 TL ile Sabahattin Gazioğlu onuncu oldu.

BİRİNCİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Kurumlar vergisi listesinde ise birinci olan kurum isminin açıklanmasını istemedi. Kentte 25 milyon 239 bin 833 TL ile Pro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ikinci, Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 24 milyon 656 bin 942 bin TL ile üçüncü oldu. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sıradaki kurumlar isminin açıklanmasını istemezken, 15 milyon 447 bin 759 TL ile Contitech Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada yer alan mükellefin ismini açıklamadığı listede Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 milyon 814 bin 801 Tl ile onuncu sırada yer aldı.



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