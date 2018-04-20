Bursa'da 1200 firmaya 220 milyon liralık 'nefes' kredisi

BURSA, () - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 2 Nisan'da başlattıkları 'nefes' kredisine başvuran 1200 firma tarafından 220 milyon liralık destekten faydalanıldığını söyledi. Burkay, “Firmalarımızın nakit ihtiyacına çözüm sunan 'nefes' kredisi iş dünyamıza büyük moral verdi” dedi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde KOBİ’ler için başlatılan aylık yüzde 0.99’luk faiz oranıyla ilk 6 ay ana para geri ödemesiz, 18 ay vadelerle sunulan krediden 1200 firma tarafından faydalanıldığını kaydetti. Bursa'daki iş dünyası temsilcilerinin, 220 milyon liralık kaynaktan yararlandığını belirten Burkay, “BTSO olarak ‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ne ülkemizde en fazla katkı sağlayan odalardan biri olduk. 'Nefes' kredisi ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ticaret hayatına önemli bir destek sundu. İş dünyamızın yüksek ilgisi de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor” diye konuştu.

'ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ'

Nakit akışının çok önemli olduğu dönemden geçildiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Bu dönemde özellikle KOBİ niteliğindeki firmalarımızın güçlü desteğe ihtiyacı var. KOBİ’lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, 'nefes' kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaştı. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



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