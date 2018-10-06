Burkay: Sağduyulu yaklaşımlarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ilçe ve oda borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak Akıl Buluşmaları’nın 16'ncısı İnegöl’de gerçekleştirildi. Üretim ve ihracata dayalı büyüme modelinin Türkiye’de artık zorunlu hale geldiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız. Kriz çığırtkanlarına inat yatırımdan, üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde sağduyulu yaklaşımlarla bu süreçten de güçlenerek çıkacağız.” dedi.İnegöl’ün önemli turizm merkezlerinden olan Oylat’ta organize edilen ’16. Ortak Akıl Buluşması’, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. İlçe oda - borsa yönetim kurulu ve meclis başkanları ile BTSO Konsey Başkanları’nın katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu toplantıların hedeflerine emin adımlarla yürüyen ve ortak taleplerini ahenk içinde dile getiren bir Bursa algısı oluşturduğunu söyledi. Ülke olarak son 5 yılda çok önemli kırılma dönemleri yaşadıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Türkiye’de yaşanan sert rüzgarlara rağmen yolumuzdan ve hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Bursa, TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve model fabrika gibi tarihi nitelikteki projelerin hayata geçirildiği lider bir şehir olurken, tüm ekonomik parametrelerde de ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olmayı başardı. Ülkemizin ve Bursamızın geleceğine en yüksek katkıyı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.KRİZ ÇIĞIRTKANLARINA İNATBaşkan Burkay, döviz merkezli ekonomik saldırılarla birlikte özel algı politikaları yürüten kriz çığırtkanlarına inat, yatırımdan, istihdamdan ve üretimden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. “Bursa, yine tek ses ve tek yürek olarak, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecektir.” diyen Burkay, şöyle konuştu:“Ekonomi yönetimimiz, finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bununla birlikte iş dünyamızla istişare edilerek hazırlanan ve dengelenme, disiplin ve değişim kurgusuyla hazırlanan yeni ekonomi programından da umutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”'MİLLİ EKONOMİ VE ÜRETİM ANAHTARIMIZ OLACAKTIR'Kamu özel sektör omuz omuza verip Türkiye’ye olan inancı diri tutarak, daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da güçlenerek çıkacaklarını kaydeden Burkay, “Bunun da anahtarı milli ekonomi ve yerli üretimdir. Yenişehirimizden Karacabeyimize, Orhangazimizden İnegölümüze kadar tüm üretim merkezi ilçelerimizle beraber Bursa’yı ortak aklın gücüyle parlak bir geleceğe taşıyacağız. Bizler kendimize, kentimize, hükümetimize ve milletimize inanıyoruz, güveniyoruz” diye konuştu.Başkan Burkay, büyük başarılarının temelinde istişare ve birlikte hareket etme kültürü bulunduğunu ifade ederek, sayısı 23’e çıkan BTSO Sektör Konseylerinde ilçe oda ve borsaların yer almasını hedeflediklerini kaydetti. Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde Ur-Ge Projesi kapsamında Kasım’da düzenlenecek Gıda Alım heyeti için ilçe oda ve borsalardan katılım beklediklerini de sözlerine ekledi.ÜLKEMİZİN MORALE İHTİYACI VARTOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi Bursa’nın Türkiye’nin büyümesine büyük katkı sağladığını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da Bursa ekonomisine yön veren önemli projelere imza attığını kaydeden Matlı, ortak akıl buluşmalarına liderlik eden BTSO’ya bu birlikteliği sağladığı için teşekkür etti. Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreç yaşadığını kaydeden Matlı, bu dönemi el birliğiyle ve ortak akılla aşabileceklerini kaydetti. Özer Matlı, “Güçlü bir kentimiz var. Bu süreçte ülkemizin morale ihtiyacı da var. İş dünyası olarak ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Ülkemizin ve kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum.” dedi.'ORTAK HAREKET ETME KÜLTÜRÜ KALKINMA HAMLESİNİ TETİKLİYOR'BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Ortak Akıl Toplantıları ile ortaya çıkan diyalog ve işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Ortak hareket etme kültürü Bursa’mızın kalkıma hamlesini tetikliyor. Bu buluşmalarımızın tüm ilçelerimizin potansiyelini açığa çıkartacağına, büyük destek sağlayacağına inanıyorum. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli üretime ve sürdürülebilir büyümeye liderlik etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.'ORTAK AKIL BULUŞMALARI SİNERJİYİ ARTIRIYOR'İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ortak Akıl Toplantıları’nın 16.’sını üretim merkezi İnegöl’de gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, “5 yıldır Bursa’mızda sürdürdüğümüz bu toplantılar oda ve borsalarımız arasında sinerjiyi artırıyor. İnegöl olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına güç katmaya devam edeceğiz. İnegöl ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisidir. İnegöl iş dünyası olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesi için yurt dışı programlarına imza atıyoruz. Kasım ayında mobilya sektörü temsilcilerimizle Hindistan’da iş görüşmeleri yapacağız.” diye konuştu.FOTOĞRAFLI