Bundesbank/Weidmann: Merkez bankası bir “kriz müdahale birimidir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat () – Almanya Merkez Bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Bundesbank’ın yaklaşık 10 yıl önceki finansal krize alınan önlemler kapsamında bir “kriz müdahale birimi” olduğunu söyledi.

Weidmann Euro Bölgesi’nin, euro sisteminin yetkisi ve bağımsızlığına sahip olması nedeniyle “güçlü bir tarafı” ve mali ve ekonomik politika çerçevesinde “hakiki bir ekonomik birlik eksikliği”nden dolayı da "zayıf bir tarafı" olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi’nde de yer alan Weidmann, Güney Afrika’da katıldığı bir etkinlikte bir merkez bankasının fiyat istikrarına katkıda bulunabileceğini fakat büyüme ve işsizlik döngüsünde bir işlevi olmadığını hatırlattı.

Weidmann, göreve getirilmemiş yetkililerin bağımsızlığı başka bir şekilde kullanamamaları nedeniyle, “yetkinin farklı bir şekilde yorumlanmasının” insanların güveninin kazanılmasında esas bir nokta olduğunu ve bağımsızlığın daha hızlı hareket edilmesine olanak sağlamasına bağlı olarak, “yönetimleri, desteklenmeyen kararlar için meclis çoğunluğunu toplama zahmetinden” kurtardığını savundu.

Geçerlilik süresi dolan devlet tahvilleri alımıyla ilgili Weidmann, söz konusu sistemin, Euro sistemini "yetkisinin sınırlarına" taşıdığını; ancak, son işlemin daha az risk paylaşımıyla yapıldığını belirtti.

Weidmann, ECB ve diğer ulusal merkez bankalarının, ülke yönetimlerinin önemli kreditörleri olmaları nedeniyle, söz konusu durumun bağımsızlığı tehlikeye atabileceğini de ekledi.