Bugüne Kadar Yatan Sigorta Primlerinizi Toplu Şekilde Geri Alabilirsiniz

SGK'dan emekli vatandaşlarımızı sevinçten havaya uçuracak bir haber daha geldi. Vatandaşlarımız için büyük bir gider olan sigorta primi ödemeleri vatandaşa iade edilecek. 2 şartı taşıyan vatandaşlar SGK’dan yüklü miktarda para alacaklar. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımız için SGK’nın toplu para ödemesi için yaptığı açıklamaları ve gerekli şartları haberimizde derledik.

SGK, vatandaşlara toplu para ödemesi yapacağını açıkladı. Kurum tarafından belirlenen şartları karşılayan kişiler bu zamana kadar ödenmiş olan sigorta primlerini iade alabilecekler. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise SGK’ya bizzat giderek dilekçe doldurmak. Söz konusu toplu para ödemesinin başlıca koşulları ise şunlardır;

Yaş şartını doldurmak

Düzenli olarak prim ödemesi yapmış olmak

Emekli olmak için öncelikle SGK prim şartı ve sigortalılık gün şartını karşılamak zorunda olan vatandaşların sağlaması gereken bir diğer şart ise yaştır. Kişinin emekli olabilmesi için işe başladıkları tarihe göre belli bir yaşa gelmeleri gerekmektedir. Tüm bu koşulları sağlayan vatandaşlar emeklilik hakkını elde eder. Bunun dışında çalışanların işe başlama tarihlerine göre belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

Ancak gün, prim ve yaş şartını aynı anda sağlayamayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emeklilik hakkını elde edemeyen vatandaşlar ise SGK’dan toplu para ödemesi alabiliyor. Gerekli koşulların sağlanması durumunda emekli olamayan kişilere SGK primleri iade ediliyor.

EMEKLİ OLAMAYANLARA TOPLU PARA ÖDEMESİ

Her ay düzenli olarak ödenen SGK prim ödemeleri 2021 yılı için en az 500 lira olarak belirlenmişti. Çalışan vatandaşlar için en önemli gider kapısından biri olan bu primlerin tutarı maaş arttıkça daha da yükselmektedir. Yani bir vatandaş ne kadar yüksek maaş alıyorsa o kadar yüksek ödeme yapmak zorundadır.

SGK’ya her ay düzenli bir şekilde prim ödemesi yapan ancak bazı şartları karşılayamadığı için emekli olamayan vatandaşlara SGK’dan müjdeli haber geldi. Emekli olamayan vatandaşlar, SGK tarafından verilecek olan prim iadesi ile binlerce lirayı geri alabilecekler. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

SGK’DAN TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI

SGK’dan prim iadesi almak isteyen kişilerin yaş şartını karşılamaları gerekmektedir. Örneğinbir sigortalı çalışanın geçmişte 2000 günlük prim ödemesi yapıldıysa ve bunu 3600 günlük ödemesinin dolması için çalışma imkanı yoksa, diğer şartları da sağlamaları durumunda SGK’dan prim ödemesi alabilir.

Bunun yanı sıra; kişinin sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olması, kendi işini yapmıyor olması veya memur olmaması gerekmektedir. Ayrıca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan vatandaşlar da toplu prim parası ödemesi alabilir.

Yaş ve sigortalılık şartlarını taşıyan ancak vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu ödemeden yararlanabiliyor. 4/a (SSK) ve 4/b'li (Bağ-Kur) ile 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li (Emekli Sandığı) olan vatandaşların vefat etmeleri durumunda, geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamıyorsa, ölen sigortalı vatandaşa ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarları hak sahipleri tarafından toptan ödeme şeklinde alınabiliyor. SGK, güncel oranlara göre bir hesaplama yapar ve alacağınız toplu prim parası iadesi buna göre ödenir.

KİMLER SGK’DAN TOPLU ÖDEME ALAMAZ?

Bazı vatandaşların SGK’dan toplu para ödemesi alması mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse bir vatandaş prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlıyor olsa bile yaşını doldurmamışsa toplu ödeme fırsatından yararlanamaz.

SGK TOPLU PARA ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu koşulları sağlayan vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri’ne kimlik belgeleri ile giderek ve matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi almak için başvuruda bulunabilir. Bu işlem için başvurular ne yazık ki online olarak gerçekleştirilmemektedir.