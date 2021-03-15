Bugün İtibariyle 1658 Liralık Maaş Ödemeleri Başladı! Herkes Hesaplarını Kontrol Etsin

Aile Bakanlığı, yaptığı açıklama ile birlikte, maddi yardım almaya hak kazanan kişilerin hesabına bugünden itibaren 1658 lira yatmaya başladığını duyurdu.

Devlet tarafından sağlanan ve milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal nakdi yardımlar bu sene de tam gaz verilmeye devam ediyor. Çalışan çalışmayan, yaşlı genç, kadın erkek ayırt etmeksizin verilen bu yardımlar ülkenin tüm kesimlerini kapsıyor. Her yardımın kendine ait çeşitli koşulları var ve bu koşulları karşılayan vatandaşlar geri ödemesiz karşılıksız bir şekilde, belirli miktarlarda yardım alabiliyor. Bu yardımların hepsinde genel olarak bakılan kriterler şu şekildedir;

Hane içi gelir miktarı

Kişinin engellilik, yaşlılık, muhtaçlık durumu

Bu kriterleri karşılayan vatandaşların ilgili kurumlara başvurması ile kendilerine uygun sosyal yardımları alabilmesi mümkündür. Bu haberimizde gerekli koşulları taşıyan vatandaşlara verilen 1658 liralık maaşı nasıl alabileceğinizden bahsedeceğiz.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok maddi yardım verilmektedir.Evde bakım aylığı olarak bilinen bu maaş, her ayın 15'inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılmaktadır.Peki evde bakım maaşı nedir, kimlere verilir, şartları nedir?

BUGÜN HESAPLARA YATTI

Devlet tarafından karşılıksız olarak verilen ödeneklerden biri olan evde bakım maaşı;yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta vatandaşlara bakan kişilere her ay verilen bir sosyal nakdi yardımdır. Düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına ödenen bu para, her ilde farklı günlerde yatırılmaktadır. Bugün itibariyle çok sayıda ilde maaşlar yatmaya başlamıştır.

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2019 yılında 1.384 lira olan evde bakım aylığı, 2020 yılının Ocak ayında 1.460 liraya yükseldi. Yılda iki kere zamlanan bu maaşa Temmuz ayında bir zam daha geldi ve 1.544,60 lira oldu. Evde bakım maaşına yapılan son zam 2021 Ocak ayında gerçekleşti ve hak sahiplerine 1.658,19 lira verilmeye başlandı.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL ALINIR?

Evde bakım aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar, evde bakım aylığı almak için gerekli şartları ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için gelir şartını taşıyor olması gerekiyor. Yani hane içi gelir, belirlenen miktardan az olmak zorundadır. Bu ve birazdan bahsedeceğimiz diğer koşulları taşıyan vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl ya da varsa İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilir. Gerekli incelemeler yapılacak ve kişinin bu maaşı almaya hak kazanıp kazanmadığı belli olacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Devletten evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin karşılaması gereken başlıca koşullar vardır. Bakıma muhtaç olduğu ve ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu alan vatandaşların hane içi geliri de belirlenen sınıra uyuyorsa bu maaşı almaya hak kazanır.

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Engelli, yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların, evde bakım hizmeti almak için durumları uygun değilse bakımı yapan kişilere belirli miktarda maddi destek sağlanır.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Her ilde farklı günlerde hesaplara yatan evde bakım maaşı, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle bir e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubelerine kimlikleri ile gittiklerinde ücretsiz bir şekilde şifre alabilmektedir. Sisteme şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yazın ve açılan ekranda maaşınızın yatıp yatmadığı ile ilgili bilgiler yer alacaktır.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI NASIL ÖĞRENİLİR?

Muhtaç, engelli ya da yaşlı bir kişiye evde bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşının yatıp yapmadığını SMS ile de sorgulayabilirsiniz. Evde bakım aylığını Ziraat Katılım Bankası’ndan alan kişilerin yapması gereken tek şey telefonlarının SMS bölümüne girip BAKIYE yazıp 4747'ye mesaj göndermektir. Böylece maaşınızın yatıp yatmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

15 MART EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

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