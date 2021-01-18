Bu Yıl Tapu Harç Gelirinde Rekor Kırıldı! İşte Şehirlere Göre Satılan Konut Rakamları

2020 Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs pandemisiyle birlikte hükümet yaz aylarında düşük faizli kredi politikasını başlattı. Fırsatı değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaşımız düşük faizlerden yararlanarak ev sahibi oldu. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarıyla Türkiye'de yeni bir rekor kırıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılında 2 milyon 678 bin adet taşınmazın satışı gerçekleştirildi. Yapılan bu satışlardan ise devlet 18 milyar 200 milyon TL harç geliri elde etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Konuyla ilgili açıklama Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Paylaşılan rakamlar neticesinde ev, arsa, tarla ve iş yerleri olmak üzere, Türkiye genelinde yapılan satışlarda tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020 yılında 2 milyon 678 bin 74 gayrimenkul satışıyla yeni bir rekora imza atıldı. 2019 yılında yapılan satışlar bu rakamdan 340 bin daha düşüktü. Böylece iki yıl arasında %15 oranında bir fark oluştu. Geçtiğimiz yıl yapılan gayrimenkul satışlarının %60 ını ise konut satışları oluşturdu.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER

2020 yılı içinde 382 bin 458 adet gayrimenkul satışıyla ilk sırada yer alan il İstanbul oldu. İstanbul'u takip ederek ikinci sırada yer alan Ankara'da 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Üçüncü sırada yer alan İzmir'de ise 144 bin 463 adet satış gerçekleşti. Dördüncü sırada 104 bin 160 adet satışla Antalya ve 100 bin 952 adetle Bursa listenin devamını oluşturan iller oldu.

Listenin devamı ise şu şekilde:

Konya'da 87 bin 270,

Mersin 73 bin 630,

Gaziantep 68 bin 618,

Kocaeli 68 bin 563,

Adana 62 bin 297 adet alım-satım işlemi gerçekleştirildi.

Düşük faiz oranlarından yararlanan 2.5 milyon vatandaşımız yeni gayrimenkul sahibi oldular. Bu gayrimenkullerin alım satımından elde edilen harç geliri ise yeni Türkiye rekoru oldu. Devlet yapılan bu satışlardan toplamda 18 milyar 200 milyon lira gelir elde etti.