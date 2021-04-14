Bu Şehirlerde Ramazan Boyunca Tam Kapanma İhtimali Var!

Mart ayının başında düşen vaka sayıları nedeniyle, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan çoğu önlem gevşetilmişti. Kademeli normalleşme sürecinde, illerdeki vaka sayılarına göre kafe ve restoranların açılması, haftasonu sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmişti. Koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritada, illerin risk durumuna göre renklendirilme yapılmıştı ve kırmızı ile gösterilen illerde çok yüksek risk bulunduğu ifade edilmişti. Bu illerde kısıtlamalar çoğaltılmıştı. Ancak son günlerde Türkiye'nin hemen hemen her ilinin kırmızıya dönmesi ve günlük vaka sayılarının 50 bini bulması ile birlikte kısıtlamaların tekrar arttırılacağı konuşuluyor.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte, yerli ve yabancı turistlerin sık sık tercih ettiği destinasyonların da kırmızı kategorideki illerin arasında olması turizmcileri endişelendirmeye başladı. Özellikle Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış turizm sektörünü riske atıyor. Örnek vermek gerekirse; Rusya, Türkiye’deki vaka sayılarının artması nedeni ile seyahat yasağı koydu. Bu da demek oluyor ki bu illere her yaz akın eden Rus vatandaşlar vaka sayıları azalana kadar ülkemize gelemeyecek. Ülkemizin turizmden elde ettiği gelirin büyük bir kısmı yok olacak.

Rusya’nın yanı sıra İngiltere, Almanya ve diğer AB ülkeleri Türkiye’yi koronavirüs açısından çok riskli ülkeler listesinde tutuyor ve vatandaşlarının Türkiye’ye gitmemesi için çeşitli telkinlerde bulunuyorlar. Türkiye’ye gelmeyi planlayan turistlerin çoğu Yunanistan’ı ve İspanya’yı tercih etmeye başladı bile. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında da yaklaşık olarak 36 milyon turist ve 23 milyar dolar gelir kaybeden Türkiye’nin bu yıl turizm sektörünün kayıp yaşamaması için çok dikkatli davranması gerekiyor. Uzmanlar, söz konusu kayıpların önlenmesi için çeşitli önerilerde bulunuyor ve yetkililerin harekete geçmesini talep ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, son durumu değerlendirerek turizm kentleri için de tam kapanma önerisinde bulundu.

KISITLAMALAR GELEBİLİR

Aydın, önümüzdeki günlerde Türkiye’de tam kapanma yapılmasının mümkün olmadığını fakat salgının ilk ortaya çıktığı zamanlardaki gibi bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini belirtti. Yaşa bağlı kısıtlamalar, kafe, restoran, internet kafe, sauna, spor salonu, futbol sahası gibi kısıtlamaların yeniden getirilebileceğini ifade eden Aydın, bu kısıtlamaların ramazanın ilk 15 günü yoğunlaştırılması durumunda ülkemizdeki vaka sayılarının yönetilebilir düzeye doğru ilerleyebileceğini söyledi.

Ülkenin neredeyse yüzde 80-90’ının kırmızıya döndüğünü dile getiren Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki süreci yönetme adına ramazanda bir kısım illerde ya da bölgelerde giriş çıkış kısıtlamalarının başlayabileceğini belirtti.

İngiltere gibi Avrupa’da aşılamaları tamamlamış olan ülkelerin Mayıs ayının ortalarında seyahat konusunda açıklama yapacağını söyleyen Aydın, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu ülkelerin Türkiye'ye seyahat izni vermeyeceğini ifade etti. Gelebilseler bile dönerken 14 gün karantinada kalmaları gerekeceği için gelmeyi tercih etmeyeceklerini belirtti.

Aydın, turizm penceresinden bakıldığında bu yazı verimli bir şekilde yönetmek için tüm Türkiye'de ve özellikle turizm bölgelerinde koronavirüs vaka sayılarının belirli bir rakamın altına inmesi gerektiğini ifade etti ve çoğu insana aykırı gelebilecek bir öneride bulundu. Vaka sayısının yoğun olduğu kentlerde ve turizminde yoğun hizmet veren İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi illerde 10-15 gün boyunca sıkı bir kapanma yapılabileceğini söyledi. Söz konusu bölgelerde vaka sayıları azalınca turistlerin akın edeceğini ve bu bölgelere gelen kişilerden HES kodu ve PCR istenirse vaka sayılarının da kontrol altında tutulabileceğini belirtti. Yetkililerin de, turizmin geleceği için böyle bir öneriyi dikkate alacakları tahmin ediliyor.