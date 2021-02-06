Bu Şehirlerde Evi Olan Vatandaşlar Yaşadı! Yabancıların En Çok Gayrimenkul Aldığı İller Belli Oldu!

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) hazırladığı araştırma raporu verilerine göre Türkiye'de gayrimenkul sektörünün 2023 yılı için yabancıya gayrimenkul satışı hedefi 15 milyar dolar oldu.

Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle yabancılar Türkiye'ye her geçen gün daha çok ilgi göstermeye başladı. Özellikle inşaat sektörü bu ilgiden büyük oranda etkilendi. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin hazırladığı rapora göre yabancı kişilerin Türkiye'den aldıkları konut sayısında her geçen gün artış yaşanıyor.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR OLDU

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal tarafından yapılan açıklamaya göre Global ile ortaklaşa çalışılarak özel bir araştırma raporu hazırlandı. Bu raporda Türkiye'deki inşaat sektörünün 2023 yılında hedeflemeyi düşündüğü rakamın 15 milyar dolar olduğu belirtildi. Gayrimenkul sektörünün bu hedefe ulaşmasının zor olmadığını belirten Akbal, bu araştırmayı ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapan 410 adet yabancı kişi ile iletişime geçerek hazırladıklarını ifade etti.

Uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı tüm dünya genelinde yaklaşık olarak 330 milyon dolar ile 380 milyon dolar arasındadır. İngiltere'de bu rakam 48 milyar dolar iken 2019 yılında Türkiye'de 6,85 milyar dolardı. 2020 yılında ise Türkiye'de konut satış rakamlarında büyük bir yükseliş gerçekleşti. Ancak ne yazık ki yabancı yatırımcıların bu rakamlara etkisi önceki seneye göre azaldı. 2019 senesinde yabancılara yapılan toplam konut satışı yüzde 2,9 oranında iken pandeminin olumsuz etkisi nedeni ile bu rakam yüzde 2,7’ye düştü

Yabancı kişilerin ülkemizden ne amaçla konut alımı yaptığı da araştırıldı. Çoğu kişi, yabancıların Türkiye'den ev almasının sebebini vatandaşlık kazanmak olduğunu sanıyor fakat yabancı yatırımcılar aslında yatırım yapmak amacıyla Türkiye’den konut alıyor. Ülkelerin konut alım amaçları incelendiğinde Ürdün vatandaşlarının yüzde 89'unun Türkiye'den yatırım amaçlı konut alımı gerçekleştirdiği, Rusların yüzde 70’inin tatil için konut aldığı, İngilizlerin de kalıcı olarak yerleşmek için konut alımı gerçekleştirdiği görüldü. Yani yatırım amaçlı konut alımı gerçekleştirmeyen yabancılar sırasıyla kısa süreli tatil, kalıcı hayat, vatandaşlık, emeklilik ve oturma izni amacıyla Türkiye’den konut alımı yapıyor.

VATANDAŞLIK TALEP ETMİYORLAR

Türkiye'den konut alan yabancı kişilerin yüzde 75’i vatandaşlık talep etmezken yalnızca yüzde 10’u vatandaşlık başvurusu gerçekleştiriyor.

YABANCILARIN EN ÇOK GAYRİMENKUL ALDIĞI ŞEHİRLER

Yabancıların gayrimenkul alımında en çok tercih ettiği iller de belli oldu. Her 100 yabancıdan 61 tanesi İstanbul'da gayrimenkul alımı gerçekleştirirken, yüzde 27,4’ü de Antalya’yı tercih etti. Trabzon’dan gayrimenkul almayı tercih eden kişilerin oranı ise yüzde 3,7 olarak kaydedildi.