Bu Kişilere 6 Ay Geri Ödemesiz Sıfır Faizli Kredi Verilecek! Başvuranlar Hemen Alabilecek

Yeni evlenecek olan çiftlerin, düğün yapmak için çok sayıda masraf yapması gerekiyor. Ancak ne yazık ki herkes düğün masraflarını tamamen cebinden karşılayacak maddi güce sahip değil. Hal böyle olunca, evlenecek olan çiftler masrafları karşılamak için bankalardan kredi çekmek istiyor. Bankalar da, evlenecek olan kişilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu kişilere özel kredi paketleri oluşturuyor. Genellikle “İhtiyaç kredisi” başlığı altında verilen bu kredilerde düşük faiz oranları ve uzun vade süreleri sunuluyor. Bunların yanı sıra, devlet de anlaşmalı olduğu bankalarda evlenmek için birikim yapan kişilere 18 bin liraya kadar “Çeyiz Desteği” adı altında geri ödemesiz karşılıksız destek veriyor.

Bu destekten yararlanamayan veya bankaların sunduğu yüksek faizli kredilerden çekip çok fazla borç altına girmek istemeyen çiftler, evlilik planlarını maddi nedenlerden dolayı ertelemek zorunda kalıyor. Planlarını ertelemek istemeyen çiftler ise, yeni evleneceklere özel sunulan avantajlı kredileri araştırıyor.

Yaz aylarının yaklaşması ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte, evlilik planları yapmaya başlayan gençler “Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, düşük faizli evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?” gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Biz de sizler için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı’nın faizsiz ve 6 ay ertelemeli evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamalara ve faizsiz kredinin tüm merak edilen detaylarına haberimizde yer verdik.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını başladığından beri evlenme oranının büyük oranda düştüğü belirtilerek,düğün sektörünü canlandırmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için 'evlilik kredisinin' hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, çiftlerin pandemide meydana gelen ekonomik kayıplar nedeniyle evlilik planlarını ertelediğini dile getirdi. Gençlerin hayallerine kavuşması ve düğün sektörünün yeniden canlanması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan ve evlenmek istediği halde düğün masraflarını karşılayacak gücü olmadığı için bu planları erteleyen çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesini önerdiklerini ifade etti. Evlilik kredisi verilmesi durumunda hem gençler hayallerine kavuşur ve dünyaevine girer, hem de düğün sektörü hareketlenir ve ekonomik olarak her meslek koluna destek sağlanmış olur dedi. Evlenecek olan çiftlerin, düğün için yaptığı harcamaların 415 meslek koluna etki edeceğini vurguladı.

FAİZSİZ KREDİ VE EVLİLİK KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Faizsiz bir şekilde evlilik kredisi çekmek isteyen vatandaşların başvuru esnasında bankalara teslim etmesi gereken evraklar şunlardır;

-Bir iş yerine bağlı çalışan kişilerden son maaş bordrosunun fotokopisi

-Son 3 ayda alınmış bir ikametgâh belgesi

-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Gelir belgesi

-Serbest meslek sahiplerinin son vergi levhasının fotokopisi

-Emekli olan vatandaşlardan maaş cüzdanlarının fotokopisi

-Kira geliri olan kişilerden tapu ve kira kontratı fotokopisi

-Son 3 ayda alınmış, kredi talebinde bulunan kişinin adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, bankalar bazı ek belgeler talep etme hakkına sahiptir. Gerekli görülen kişilerden kefil ve teminat istenebilir.