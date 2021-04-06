Bu Haber Tüm Ev Sahiplerini ve Kiracıları İlgilendiriyor! Zam Geliyor

Ülke genelinde yaklaşık olarak 30 milyon kadar ev sahibi ve kiracı bulunmaktadır. Milyonlarca kiracı, her ay ev değiştirmekte ve yeni kira kontratı imzalamak zorundadır. Mevcut durumda oturduğu evin kirası yenilenecek olan vatandaşlar da, yeni kontrat imzalayacak olan vatandaşlar da"Ev sahibi kirayı ne kadar arttırabilir?" sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Kiracı ve ev sahibi arasında gerçekleşen anlaşmanın ardından kira kontratını yenilemek isteyen ev sahipleri enflasyon rakamlarından alınan TÜFE verilerine göre zam uygulamak zorundadır. Açıklanan kira artış oranlarından fazla zam yapılmaya çalışılması durumunda kiracılar ev sahibini şikayet etme hakkına sahiptir.

TEFE TÜFE verileri, her ay TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklaması ile belli olmaktadır. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla beklenilen enflasyon verileri ve kira artış oranları, geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Böylece, vatandaşların “Kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış hesaplaması nasıl yapılır?” gibi soruları da yanıt bulmuş oldu.

Nisan ayının ilk günlerinde açıklanan Mart ayı enflasyon oranları, kiracıların kiralarının Nisan ayında ne kadar artacağına dair belirleyici oldu. Açıklanan verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gözlemlendi.

NİSAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranları ile birlikte,Nisan 2021 için TEFE TÜFE kira artış oranları belli oldu. Söz konusu verilere göre, 2021 Mart ayında, TÜFE'de (2003=100) bir önceki aya kıyasla yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 3,71, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamasına göre yüzde 13,18 artış meydana geldi.

KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve Strateji Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı ile birlikte kira zamlarının hesaplamasında değişikliğe gidildi. Böylelikle kira artış oranına dair üst sınır, artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre hesaplanmaya başladı.

Bu kapsamda, enflasyon rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları Nisan ayında uygulanacak. Hesaplanan kira artış oranı, ev sahipleri tarafından kiracılara yapılabilecek maksimum zam oranını belirlemektedir.

2021 NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

2021 yılının Nisan ayında kontrat yenileyecek olan vatandaşlar için örnek bir hesaplama yaptık. Bu hesaplamaya göre, kirası 1000 lira olan bir evde yaşayan vatandaşlarayüzde 13,18 TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı uygulanacak ve 131,80 liralık bir zam söz konusu olacak. Yani, ev sahipleri 1000 liralık bir ev için maksimum1.131,80 lira kira talep edebilecek.

Her ay kira artışı yapmak üzere kiracı ile anlaşan ev sahipleri, Nisan ayında bir önceki aya göre maksimum yüzde 1.08 oranında kira artışı yapabilecekler. Bir önceki yılın aynı ayına oranla kira artışı yapan ev sahipleri de maksimum yüzde 16.19 oranında zam gerçekleştirebilecekler. 12 aylık ortalamayı baz alarak zam yapan ev sahiplerinin yapabileceği maksimum zam oranı ise yüzde 13.18 oranında olacak. Yılın ilk çeyreğindeki enflasyona bağlı olarak kiracısına zam yapan kişiler deen fazla yüzde 3.71 oranında zam yapabilecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 22:55