Bu Haber Çalışanlar ve Emeklileri İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı ile İlgili Önemli Değişiklik

Çalışan vatandaşlarımızı koruyan birçok kanun bulunmakta. Bu kanunlardan biri de kıdem tazminatı. Eğer çalışan biri iş veren tarafından işten çıkarılırsa karşılığında kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Fakat eğer çalışan kendi isteğiyle işten çıkarsa bu haktan mahrum bırakılıyor. Fakat kanunlara göre kişi kendi isteğiyle işten ayrılsa bile kıdem tazminatı alabilir. Hem çalışanları hem de emekli olacakları ilgilendiren bu detaya herkese dikkat etmeli! Bu sebeple sizde işten ayrıldığınızda kıdem tazminatı alabilirsiniz.

TÜM ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ İLGİLENDİRİYOR!

Sigortalı birçok vatandaş eğer mevcut işinden kendi isteğiyle istifa ederse kıdem tazminatı alamıyordu. Fakat bu durum değişebilir! Aynı zamanda bu durum sadece çalışanlar için değil emekliliğine hak kazanmış ama yaşını bekleyen vatandaşlar içinde geçerli! Onlarda aynı istisnadan yararlanabilirler. Peki bu kişiler nasıl tazminat alabilir? Detaylar haberimizde.

İş kanununa göre kıdem tazminatının alınabilmesi için kişinin işten kendisinin ayrılmaması ve işten çıkarılmaya sebep olacak bir kusur işlememesi gerekiyor. Ayrıca vatandaşların kıdem tazminattan yararlanabilmesi için mevcut işyerinde en az 1 yıl boyunca çalışıyor olması şartı da bulunuyor. Yasalar kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin tazminat alamayacağı yönünde. Fakat bu istisnası durumlar ile birlikte vatandaşlar kendi isteğiyle işten ayrılmış olsa bile kıdem tazminatı alabilirler!

MADDE DEĞİŞMEDİ FAKAT BUNA DİKKAT!

Eski İş Kanunda belirtilen 14.Madde hale geçerliliğini koruyor. Yani buna göre kişi kendi isteğiyle işinden ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Fakat madenin detaylarına baktığımızda istisna durumları mevcut! Bu durumlara göre vatandaşlar kıdem tazminatını yine de alabilirler.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İş veren tarafından işten çıkarılan işçiler, iş yerindeki kazalar sonucu malulen emekli olanlar ve vefat sonucu işten ayrılanlar (mirasçıları) kıdem tazminatından yararlanabiliyor. Fakat aynı zamanda işten kendi isteğiyle ayrılan birçok vatandaş da kıdem tazminatı alabilirler. İşte işten kendi isteğiyle ayrılsa bile kıdem tazminatı alacaklar şu şekilde;

İş kanunu hükmünce emekliye ayrılmak için istifa edenler,

Askerlik görevini yerine getirmek için istifa edenler,

Evliliği sonrası 1 yıl tamamlanmadan istifa eden kadınlar

Haklı fesih ile istifa edenler

Bu sebeplerden dolayı istifa eden tüm vatandaşlar da kıdem tazminatı alma hakkına sahipler. Bunlara ek olarak emekliye ayrılmak için gereken şartlardan yaş sınırı dışında kalan, prim ve çalışma günü şartlarını karşılayan kişilerin de İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. İş Kanunu’na göre ayrıca emekliye ayrılmak için gereken prim ödeme günleri ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayanlar da işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. Son olarak İş Kanunu yaşlı aylığı bağlanması için vatandaşların işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı ödenmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret ediyor. Yani yaşlı aylığını bağlatmak içinde vatandaşlar işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı alabilirler.

EMEKLİLİK YAŞI DOLMADAN KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR?

Peki emeklilik yaşı dolmadan şartlarını yerine getirmek ne anlamına geliyor? 9.09.1999 tarihinden önce sigortalı şekilde çalışma hayatına başlamış olan kişiler 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödemelerinin bulunması halinde emekli olmaya hak kazanıyorlar. 10.09.1999 ve sonrasında çalışma hayatına sigortalı olarak başlamış olan kişiler ise 25 yıl çalışma ve 4500 veya 7000 gün prim ödemelerinin yapılmış olması halinde emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşı dışında bu şartları yerine getiren kişiler ise son çalıştıkları yerde 1 yıl ve üzerinde görev almışlar ise kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar.

KIDEM TAZMİNATI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıda belirtilen şartları karşılayan vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bu şartları karşıladıklarına dair yazılı bir beyan almaları gerekmektedir. Daha sonra ise işyerlerine konuya ilişkin başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu yazılı beyan ile istifa dilekçesini dolduran vatandaşların dilekçelerinde durumu detaylı şekilde izah etmeleri de gerekmekte. Son olarak da aynı dilekçe de vatandaşların tazminatlarını talep etmeleri gerekiyor. Uzmanlara göre bu belgenin bir noter aracılığı ile gönderilmesi hukuki bir dayanak oluşturulmasına fayda sağlayacaktır. Kişinin bu süreçte çalışmaya devam etmesi ya da farklı bir firma ile iş görüşmesi yapması/çalışmaya başlamasının ise kanunen tazminat hakkını zedelemiyor. Bu konuda hakkında Yargıtay geçtiğimiz yıl kasım ayında verdiği bir karar ile kanuna aykırı olmadığını belirtmiştir.