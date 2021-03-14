Bu Haber 560 TL Üzeri Kira Alan 5 Milyon Kira Sahibini İlgilendiriyor!

Konut'tan kira elde eden vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Kira gelir beyannamesinin son tarihi 31 Mart olarak belirlendi. kira geliri beyanname tutarları da belirlenirken konut beyanı yıllık 6 bin 600 lira olarak sınırlandırıldı. İşyeri gelirlerinde ise brüt ve stopaj dahil olarak hesaplandığında 49 bin lira sınırından hesaplanacak. 1 Mart tarihi ile başlayıp 31 Mart tarihi arasında kira beyannamesi süresinin, 4 buçuk milyonu aşkın kira geliri sahibine ilgilendireceği biliniyor. Bu kişiler, ticari ve zirai faaliyet gösterenler ile avukatlık gibi menkul sermaye geliri elde edenlerin yanında araç geliri dahil gayrimenkul sermaye gelir edenler için gerçek kişi mükellefler bulunacak. Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendirirken, beyanname kapsamında bazı hususlarda söz konusu. Bu hususlar ve beyannameye ilişkin ince detaylar haberimizde.

Eğer aylık kira geliriniz 550 TL veya altında ise kira giydirdiniz için beyanname düzenlemeniz gerekmiyor. 560 TL'lik kira gelirinden 115 lira 20 kuruş vergi alınacak. Beyanname verilmesinde gider ve götürü gider ayrımı dikkate alındığı zaman yıllık 2.000 TL götürü geri ödenmiş olması durumunda beyanname vermeye gerek kalmayacak.

Vergi beyannamesi çerçevesinde, kiracı ev sahiplerinin beyanname vermesi gerekirken, hisseli olan mülkler için mümkün ortaklarının her birine hissesine düşen payın istisna sınırını aşması durumunda beyan gerçekleşmesi gerekecek.

Ev Kirasında Sınır Yıllık 6.600 TL

Ev kira gelirleri sınır olarak 6.600 TL olarak belirlenirken, işyeri için kira gelirlerinde muafiyet sınırı 49.000 TL olarak belirlendi. İşyeri kira geliri bulunan kişiler için vergi ödemelerinin yönelik yapılan değişikliğin ardından stopajdan daha az vergi geliri çıkanlara ödenen vergi iadesini daha önceki yıllarda alan kişiler bu yıl Vergi iadesi alamayacak. % 10 oranına karar beyan verilen eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen kira gelirinden hesaplanarak düşürebilecek.

Gerekli kira beyanlarının verilmemesi durumunda, cezalı vergi gelir vergisi üzerinden tahsil edilecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 23:59