Bu Bankalar Ev Hanımlarına Koşulsuz Şartsız Gelir Belgesiz Kredi Verecek! 50 Bin Liraya Kadar Kredi

Günümüz koşullarında maddi olarak desteğe ihtiyacı olan ev hanımları, bankalardan kredi çekmek istiyor ancak ev hanımlarının düzenli geliri olmadığı için çoğu banka kredi taleplerini reddediyor. Yapılan son güncelleme ile özel bankaların çoğu ev hanımlarından gelir belgesi istemeden, koşulsuz şartsız bir şekilde kredi vereceğini duyurdu. Bu haberi duyan ev hanımları, kendilerine en avantajlı kredi veren bankaları ve en yüksek limitle kredi çekebileceği bankaları araştırmaya başladı.

Siz değerli okuyucularımız için, ev hanımlarına kredi veren bankalara ve bu bankaların kredi kampanyalarının detaylarına haberimizde yer verdik.

EV HANIMLARINA GELİR BELGESİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ülkemizde hizmet veren özel bankaların çoğu, ev hanımlarından gelir belgesi istemeden belirli bir limite kadar kredi vermektedir. Ancak gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin banka şubelerinden değil, mobil bankacılık veya internet şubesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.Peki gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar hangileridir?

Akbank

Aktif Bank

Cepte TEB

Denizbank

Enpara

ING Bank

İş Bankası

QNB Finansbank

Şekerbank

Yapı Kredi

EV HANIMLARININ GELİR BELGESİZ KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Her banka, ev hanımlarına kredi verirken kendi özel koşullarına uymasını bekler. Bu koşullar genellikle, başvuran ev hanımının kredi borcunu ödeyebileceğine dair bir teminat göstermesidir. Düzenli bir gelire sahip olmasa da kişinin üzerine kayıtlı malı veya taşıtı olması yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra kişinin yasal veya idari takipte olmaması gerekmektedir. Bankaların kara listesinde olan kişiler hiçbir şekilde kredi çekemeyecektir.

CEPTETEBEV HANIMLARINA KREDİ

TEB, ev hanımlarına 30 bin liraya kadar gelir belgesi olmadan kredi çekme hakkı tanıyor ancak kişinin bu fırsattan yararlanabilmesi için kredi notunun yüksek olması ve kara listede olmaması gerekiyor. Gerekli koşulları sağlayan ev hanımları, ihtiyaç kredisi başvurularını cepteTEB mobil uygulamasından ya da resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

AKTİFBANKEV HANIMLARINA KREDİ

Kredi faizleri diğer bankalara kıyasla daha yüksek olan Aktifbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara bile kredi imkanı sunmasından dolayı, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından sık sık tercih edilmektedir. Ev hanımlarına gelir belgesi istemeden, yüzde 2,29 faiz oranı ile 40 bin liraya kadar kredi vermektedir.

ING BANKEV HANIMLARINA KREDİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel bankalarından biri olan İNG Bank, ev hanımlarına kefilsiz, şartsız ve gelir belgesiz olarak yüzde 0.97’den başlayan faiz oranları ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı tanımaktadır. İhtiyaç kredisi başvuruları mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden alınacaktır.

HALKBANK EV HANIMLARINA KREDİ

Halkbank, ev hanımlarına ‘Özel Kredi’ adı altında, gelir belgesi istemeden kredi vermektedir. 15 bin liraya kadar kullanılabilecek olan bu krediye başvurularSMS, mobil bankacılık, internet şubesi ve Halkbank Dialog üzerinden alınıyor.SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazıp 2452’ye kısa mesaj göndermesi gerekmektedir.

GARANTİ EV HANIMLARINA KREDİ

Ev hanımlarına, gelir belgeleri olmadan kredi desteği veren Garanti Bankası, söz konusu kredinin başvurularını internet bankacılığından ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden alıyor. Ev hanımları, 25 bin liraya kadar kredi çekip bu kredileri 12, 24 ve 36 ay vade ile ödeyebiliyor. Söz konusu kredinin aylık faiz oranları ise yüzde 1.74 ile 1.97 arasındadır.

YAPI KREDİ EV HANIMLARINA KREDİ

Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan ev hanımlarına mobil bankacılık ve çağrı merkezi aracılığı ile 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor.

AKBANK EV HANIMLARINA KREDİ

Ev hanımlarının şubelere gitmesine gerek bile kalmadan mobil uygulama üzerinden kredi veren Akbank,herhangi bir gelir göstermeden 40 bin liraya kadar nakit desteği sağlıyor. Kişinin çekmek istediği kredi miktarına göre, uygulanacak olan faiz oranı belirleniyor. Yüzde 1.98 ile 2.22 arasında değişiklik gösteren faiz oranlı kredinin ödemeleri 36 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

EV HANIMLARINA KREDİ KARTI VEREN BANKALAR

Bazı bankalar, ev hanımlarına gelir şartı aramadan belirli bir limitte kredi kartı vermektedir. Ancak bankaların kara listesinde olan kişiler bu fırsattan yararlanamamaktadır. Ev hanımlarına kredi kartı veren bankalar ve bu kartların isimleri şunlardır;

Finansbank FixCard

Garanti Bonus Kart

Garanti FlexiCard

HSBC Concept

ING Bonus Business Card

İş Bankası Maximum

Ziraat Kombo Kart

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 14:30