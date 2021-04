Bu Altcoinler Kış Uykusundan Her An Uyanabilir! Uzman İsimden 5 Altcoin Tahmini

Kripto paralara olan sermaye her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hayatımıza girdikten kısa süre sonra değer kazanmaya başlayan sanal paraları bugün bilmeyen yok. En popüleri de bu sanal paralar arasında Ethereum ve Bitcoin oldu. Fakat piyasada daha birçok coin bulunmakta. Doğru yatırımlarla ise kazanç elde etmek hiç de zor değil. Hal böyle olunca da kripto para yatırımcıları sayısı her geçen gün artıyor. Yatırımcıların da kulağı uzmanlarda. Başarılı uzman ise merak uyandıran bir açıklama yaptı. Uzman analist isme göre bu beş altcoin her an kış uykusundan uyanabilir ve ralli yapabilir. İşte detaylar haberimizde.

BU BEŞ COİNE DİKKAT!

Dünyaca ünlü kripto uzmanlarından olan Michael Van de Poppe resmi Twitter hesabı üzerinde tahminlerini paylaştı. Poppe özellikle de beş altcoin fırsatına değindi. Bu coinlerin bu ay Bitcoin’den bile daha iyi bir performans sergilemelerini beklediklerini öne sürdü. Dünyada tanınan uzmanın beklediği coinler ve tahminlerini detaylarla yazdık.

ÜÇ YILLIK EĞİLİM SONA EREBİLİR!

Uzman isim Poppe LTC para biriminin altını çizerek vurguladı. 3 yıldan beri devam eden düşüşün sonu nihayet gelmiş olabilir dedi.

Daha önce çok başarılı tahminler yapan Poppe, 207 binden fazla takipçisi için yeni kripto para birimini işaret etti. LTC kripto para birimi, piyasanın devi Bitcoin karşısında üç yıldan beri düşüş eğilimindeydi. Fakat uzmanımıza göre bu düşüşün artık sonu geldi. Bu nedenle analist Litecoin’i yakından takip ettiğini açıkladı.

Sektörde tanınan isimlerden Poppe, bu tahminleri için takipçilerine güçlü nedenler de sunuyor. Bitcoin’in bir süredir devam ettiği yatay seyrinin daha küçük coinlere fayda sağlayacağını öne sürüyor. Buna göre uzman ismin ilk uyanışa geçmesini beklediği para birimi de Litecoin (LTC).

KIŞ UYKUSUNDAN UYANABİLİR

Poppe’ye göre uykusundan uyanacak ilk kripto para birimi Litecoin olacak. LTC yükselişine göre sinyaller de veriyor piyasaya. Uzman isim ise direnç noktası olarak LTC için 0,005 SATS noktasını vurguladı. Bitcoin karşısında bu seviyeye gelmesi ise yatırımcısına %80’ye yakın bir kazanç getirmesi demek olacak.

TEZOS DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKİYOR

Uzman isim Poppe tarafından işaret edilen bir diğer para birimi de Tezos oldu. kış uykusundan uyanmaya hazır bir diğer para birimi olarak ifade edilen Tezos ise şu an 0,0001 Bitcoin’e denk gelmekte. Fakat uzman isme göre Tezos yakın zamanda 0,00019 Bitcoin bandına kadar çıkabilir. Bu da %90 gibi çok büyük bir yükseliş demek. Fakat Peppo Tezos’un bu yükselişe geleceği sadece henüz ralli için erken olduğunu da belirtti.

BU ÜÇ ALTCOİN HER AN YÜKSELİŞE HAZIR BEKLİYOR

Poppe listesinin devamındaki diğer bir kripto para birimi ise Celer Network yani CELR. Bu kripto para birimine de vurgu yapan uzman isim %122 yükseliş beklediğini açıkladı. Uzman isme göre Bitcoin karşısında 0,000002 SATS seviyesi konuşulabilir.

Ocean Protocol (OCEAN) ve Komodo (KMD) ise üslü analistin listesindeki diğer iki kripto para birimi. Analist Ocean Protocol için %35 ve Komodo için de %140 gibi bir tırmanış ön görüyor.

DAHA ÖNCE DE BAŞARILI TAHMİNLER YAPTI

Poppe daha önce de oldukça başarılı tahminler yaparak yatırımcıları doğru noktalara yönlendirmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde altcoin sezonunu başarılı bir şekilde ön görmüştü. Ayrıca ünlü isim yine Bitcoin’in sert düşüşlerini de ön görebilmişti.

Tahminlerini resmi Twitter hesabından paylaşan analist son olarak Bitcoin para biriminin mart ayında 50 bin dolara kadar düşeceğini ön görmüş ve haklı çıkmıştı.