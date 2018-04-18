BTSO/Burkay: Seçimler, yeni bir ekonomik kalkınma için dönüm noktası olacak

İstanbul, 18 Nisan () - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 24 Haziran olarak açıklanan "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi"nin Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olacağını söyledi ve ekledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanan seçim kararının öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

"16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘Anayasa Değişikliği Referandumu’ sonuçları, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı.

"24 Haziran’da yapacağımız seçimlerle de demokratik temsilin arttığı, milli iradenin yönetime daha çok yansıdığı, bürokratik süreçlerin en aza indirgendiği yeni sistemin hayata geçmesi adına sandık başına gideceğiz.

"Türkiye, gerek ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak gerekse de demokratik kazanımlar noktasında çok önemli reformları gerçekleştirirken, bir taraftan da uluslararası siyasette daha fazla söz sahibi olma ve sınır ötesi operasyonlarla da insanlığın başına bela olan terör sorununun ortadan kaldırılması adına tarihi adımlar atıyor.

"24 Haziran’da oluşacak yeni hükümet sistemiyle bu hamleler daha da ivme kazanacak ve ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 için belirlediğimiz hedeflere çok daha hızlı ulaşacaktır.

"Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir ekonomiyi de ortaya çıkaracaktır.

"Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir sürecin başlayacağına inanıyoruz." (Fotoğraflı)