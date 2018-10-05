BTSO Başkanı Burkay: Kuzey Afrika pazarını güçlendirmeyi hedefledik

BURSA, () - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim ve ihracat üssü Bursa'nın Kuzey Afrika pazarında dış ticaret hacmini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BTSO Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında makine sektörü temsilcileri, Fas'a gitti. Bursalı firma yetkilileri, 80'e yakın yabancı iş insanı ile 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Makine Ur-Ge projesi programına, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de katıldı. Makine sektörü temsilcileri, Fas iş dünyası temsilcileriyle ihracatı geliştirmenin yollarını aradı.

Makine Ur-Ge üyeleri, Kazablanka'daki B2B görüşmelerinde önemli iş bağlantıları kurma imkanı elde etti. Sektör temsilcilerine ilk olarak Fas ekonomisi, ticari hayat, pazar analizi ve iş birliği imkanları konusunda brifing verildi. B2B organizasyonunda firma yetkilileri, ciddi iş bağlantıları kurdu. 80'i aşkın Faslı iş dünyası temsilcisinin katıldığı organizasyonda, 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İLK SİPARİŞLERİ ALDILAR

Kazablanka Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bouamara Rachid de iş görüşmelerinde Bursalı heyetle buluştu. B2B etkinliğinde Bursalı firma yetkililerinin önemli kısmı, Faslı iş insanlarından sipariş aldı. Program, aynı zamanda makine sektörü firmalarının Fas'taki bağlantılarının daha da güçlenmesine öncülük etti.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 6'NCI MAKİNE İMALATÇISIYIZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün, gelişmiş ülkelerde en fazla önem verilen sektörler arasında yer aldığını söyledi. Makine sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan, stratejik sektörlerden olmaya devam ettiğini kaydeden Burkay, "Avrupa’nın en büyük 6'ncı makine imalatçısı olan Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı başarılarda Bursalı firmalarımızın çok değerli katkıları bulunuyor. BTSO olarak bizler de Bursa'mızın lokomotif sektörleri arasında yer alan makine sektöründe, firmalarımızın teknoloji ve Ar-Ge odaklı büyümesi adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İHRACAT SEFERBERLİĞİ DEVAM EDECEK'

Başkan Burkay, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle sürdürülen Makine Ur-Ge projesinin, şirketlerin global oyuncular haline gelmesine destek olduğunu söyledi. Makine sektörünü daha rekabetçi konuma taşımak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Burkay, "Yeni ihraç pazarlarına erişebilmek adına yurt dışı fuarlarımız önemli rol oynuyor. BTSO olarak üyelerimizin katma değerli üretim, ihracat ve rekabetçiliğini artırarak, yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, makine sektörü temsilcilerimiz için önemli bir pazar. Fas’taki ikili iş görüşmelerimizde üyelerimiz, ciddi alıcılarla buluştu. Bu yurt dışı programlarıyla ülkemizin ihracat seferberliğine güç katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise yılda ortalama 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen makine sektörünün, Türkiye ihracatından yaklaşık yüzde 10'luk pay aldığını dile getirdi. Türkiye ihracatında kilo başına ortalama değerin 1,3 dolar seviyesindeyken, makine sektöründe 6 dolar seviyesinde seyrettiğini belirten Şener, "Makine sektör temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuz sektörün dış ticaret hacmine önemli bir katkı sağladı. Fas’taki iş bağlantılarını güçlendiren firmalarımızın çalışmalarıyla sektörün ihracatı artmaya devam edecektir" dedi.

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