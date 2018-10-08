Britsih Council'dan bilgisayar üzerinden IELTS sınav sistemi

İstanbul, 8 Ekim () – British Council Türkiye iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce sınavlarından biri olan IELTS’e olan talebi, söz konusu sınavı bilgisayar üzerinden gerçekleştirerek karşılıyor.

British Council’ın Türkiye’de Eylül ayında başlayan bilgisayar üzerinden IELTS sınavı, daha fazla sınav tarihi seçeneği, daha fazla sınav lokasyonu alternatifi ve gün içinde daha çok seans avantajıyla İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında alınabiliyor. Yurtdışı eğitim ve göçmenliğin yanı sıra Türkiye genelinde birçok kurumun da adaylarını tabi tuttuğu sınav, hem kalem-kağıt ile hem de bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bilgisayar üzerinden IELTS sınavını, adayların daha hızlı sonuca erişebilmesi adına alternatif olarak hayata geçirdiklerini belirten British Council Türkiye Sınavlar Müdürü Bora Can, hem iç hem de Birleşik Krallık pazarındaki talep artışıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“1 Ocak’tan günümüze kadarki dokuz aylık dönemi geçen sene ile karşılaştıracak olursak, kısa ve uzun dönem eğitim ve göçmenlik başvurularında Birleşik Krallık’a talepte yüzde 20 artış görülüyor. IELTS sınavına giriş için Türkiye’de özellikle iş ve eğitim başvurularında yüzde 42'yi bulan ciddi bir büyüme var.

“Bir senede yaşanan bu artış doğrultusunda, talepleri karşılayabilmek adına kağıt ve kalem üzerinde yapılan IELTS sınavına alternatif olarak bilgisayar üzerinden IELTS’i hayata geçirdik. Sınavın tamamlanmasının ardından beş ila yedi iş günü içinde sonuçlara ulaşabiliyor ve haftanın yedi günü, sabah, öğleden sonra ve akşam olmak üzere üç farklı saat diliminde ve daha fazla lokasyonda sınavı alabiliyorsunuz.” (Fotoğraflı)