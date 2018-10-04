“BRICA Zirvesi” TÜSİAD evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek

Elif Varan / İstanbul, 4 Ekim () - Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Zirvesi’ne Türkiye ve Çin’in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılacak. Zirve bölgedeki çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı yapacak.

Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) tarafından 2016’da Pekin’de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır.

29 ülke & bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA’nın kurucu üyeleri arasında TÜSİAD da bulunuyor.

BRICA İstanbul Zirvesinde ele alınacak konular; Kuşak ve Yol Girişimi, Türkiye’de & BRICA ülkelerinde İş ve Yatırım Ortamı, Dijital Kuşak ve Yol Girişimi, Doğrudan Yatırımlar, E-ticaret, Start-up, Bankacılık & Finans, Enerji & Altyapı, Ulaştırma & Lojistik, EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum), Çevre Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Şehirler, Anlaşmazlıkların Halli, Turizm & Kültür, Düşünce Kuruluşları.

Zirveye, HSBC Türkiye ve Siemens Altın Sponsor, Garanti Bankası Etkinlik Sponsoru, Türkiye İş Bankası Gala Yemeği Sponsoru, TFI Tab Gıda Yatırımları Öğle Yemeği Sponsoru, Arzum OKKA Kahve Arası Sponsoru, Mazars Denge İçerik Ortağı, Çimtaş ve Çitam katkıları ile destek verecekler.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik BRICA zirvesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kuşak ve Yol Girişiminin iş dünyası yansıması olan BRICA’nın TÜSİAD olarak kurucu üyesi olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

“Bu seneki BRICA Zirvesi’ni, TÜSİAD’ın evsahipliğinde İstanbul’da düzenlemenin heyecanı içindeyiz.

“Pek çok farklı kıtadan üst düzey kamu ve özel sektör katılımı hedeflediğimiz uluslararası nitelikteki bu etkinliğimizin, çok geniş bir coğrafyada ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilerin ve ortaklıkların gelişmesine katkı vereceğine inanıyoruz.

“Tüm katılımcıları Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki bu fırsatları beraber keşfetmeye davet ediyoruz.”

