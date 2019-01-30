Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ocak () – Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.20 kazanımlşar 1.3106 değerine, euro karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 0.8718 değerine yükseldi.
Brexit hakkındaki iyimserlik etkisiyle sterlin yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ocak () – Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı. Sterlin,...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ocak () – Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.
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