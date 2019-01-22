 Boyner 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

İSTANBUL, () - Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlayarak, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.

Boyner, 2018 yılı karını, en çok talep gören ürünleri ve ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, 2018 yılı boyunca 126 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner mağazalarının toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi. Yıl boyunca 40 milyondan fazla ürün satılırken müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerise sırasıyla tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt oldu.

Açıklamanın devamında, Boyner Büyük Mağazacılık, 'Boyner', 'Boyner Sports','Boyner Outlet', 'boyner.com.tr' olmak üzere 4 ayrı satış kanalı, 38 ilde toplam 115 mağaza ve 272 bin metrekareye ulaşan satış alanıyla Türkiye’nin lider mağaza zinciri olarak hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Boyner mağazaları, 2018 yılında ziyaret rekoru kırdı. Boyner mağazaları 2018 yılı boyunca toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, sadece yılbaşı alışverinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner’i ziyaret etti.2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan Boyner’in toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi.

İNTERNET MAĞAZASININ SATIŞLARI YÜZDE 80 BÜYÜDÜ

2018 yılında boyner.com.tr, toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki seneye göre satışlarda yüzde 80 artış oldu. Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6’ya yükseldi.

40 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN SATILDI

2018 yılında Kadın, Erkek, Çocuk, Aktif Spor, Ayakkabı&Çanta, Kozmetik, Aksesuar, Ev olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldı. En çok satılan ilk 5 ürün şöyle sıralandı: Tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt.

Bir önceki seneye göre yüzde 20’ye yakın bir büyüme gösteren kozmetik kategorisinin, şampiyon ürün grubu parfüm oldu.