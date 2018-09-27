Borsa İstanbul Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi

İstanbul, 27 Eylül () - Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı, Borsa İstanbul İstinye Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Zafer Sönmez, Fahrettin Altun ve Ertuğrul Altın bağımsız yönetim kurulu üyesi, Tevfik Eraslan ve Cem Demiroğlu yönetim kurulu üyesi olarak yeni Yönetim Kurulunda yer aldı.

Mevcut Yönetim Kurulunda görev yapan üyelerden bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Nicola Beattie, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tüzel kişiliğini temsilen Erhan Topaç’ın yönetim kurulu üyelikleri devam etti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya Genel Kurul’da 2017 yılı finansal ve operasyonel performansı ile Borsa İstanbul’un stratejik yol haritasını içeren sunumunu yaptı.

Çetinkaya, Genel Kurulu, stratejik ortaklıklar, koşullu hissedarlık pozisyonları, Nasdaq’ın yüzde 7.0 hisse satışı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile olan stratejik ortaklık konularında bilgilendirdi.

Yıllık faaliyet raporu, 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosu onaylandı. Kar Dağıtım Politikası onaylandı ve kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi. Borsa İstanbul Bağış Politikasındaki değişiklikler onaylandı, Borsa İstanbul paylarının geri alım süreci konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirildi.