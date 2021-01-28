Borsa Her Gün Rekor Kırıyordu Fakat Dibi Gördü! Borsanın Düşme Nedenleri

Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi dün çok ağır bir kayıpla günü kapatmış oldu. Uzun bir süredir kazandıran BIST 100 endeksi ise dün %4,5 oranında bir geri çekilme yaşadı. Bu büyük geri çekilme de dikkatlerden kaçmadı. Büyük kırılmanın nedeni ise hem borsaya ilgisi olanlar hem de diğer vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi.

BIST 100 endeksi uzun zamandır yükselişteydi. Kademe kademe artmış hatta son zamanların rekorunu kırmıştı. Fakat dün yaşadığı geri çekilme ise akıllarda soru işaretleri bıraktı. Dün ile birlikte çok sert değer kaybı yaşanınca vatandaş da sordu BIST 100 endeksi neden kaybetti? Uzmanlarda vatandaşların bu sorunu dikkatlice ele aldı..

BORSA İSTANBUL'DA DEĞER KAYBI

Borsa İstanbul son dönemler de kademe kademe yükselmekteydi. Bu artışa bakıldığında ise grafite en çok dikkat çeken ve öne çıkan unsur şüphesiz ki yabancı para girişiydi.

Bu para girişi devam ederken ise endeks dün %4,5 oranında geri çekildi ve işlem hacmi 34,3 milyar Türk lirası oldu. BIST 100 endeksi de günü 1,467,00 ile kapatmış oldu.

Günün en çok kaybı ise özellikle bankacılık sektöründe yaşandı. Bankacılık endeksi %4 kayıp ile dün günü kapattı. Küresek riskten kaçışın belirgin şekilde hissedilmesiyle birlikte de Dolar- Türk lirası bandından işlemler 7,41’e kadar yükseldi.

Avrupa borsalarında da yine gün içinde değer kayıpları yaşandı. Fakat yaşanan bu kayıp %2 bandında kaldı. Amerikan Borsası da tüm bunlardan etkilendi ve yeni güne değer kaybı ile girdi.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Yapılan değerlendirmeler sonucu ise uzmanlardan farklı görüşler ortaya çıktı. Borsa İstanbul’da yaşanan kayba dair en çok öne çıkan değerlendirmelerden en ön planda olanı ise hisse senedi piyasası değerlendirmesinin yüksek olması. Bir diğeri korona virüsü nedeniyle vakalarda yaşanan artış oldu. Yine aşı uygulamalarına dair yaşanacak kötü senaryolar ve kısa vadede yatırımcının gerileme oynaklıktan kaçması da ön planda.

Tera Yatırım uzman ekonomisti Enver Erkan ise BIST 100’de yaşanan gerileme de yabancı satışının da önemli olduğunu belirtti. Yine yurt dışı anlamda risk iştahında körelmenin de etkisi olduğu öne sürüldü.