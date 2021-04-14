Borsa Düştü Altın ve Dolar Kurları Yükseldi! Piyasalarda 14 Nisan Son Durum

​​​​​Hem vatandaş hem de yatırımcılar tarafından piyasalar yakından takip edilmeye devam ediliyor. Küçük büyük yatırımcılar uzman yorumlarını okumadan adım atmıyor. Uzmanlar ise değişen piyasalar hakkında her gün yeni bir değerlendirme de bulunuyor. Altın ve dolar kurları yükselişine devam ederken borsa ise yine haftayı düşüşle karşıladı. Öte yandan kripto paralarda ise yükselişler devam ediyor. İşte 14 Nisan piyasalar ve uzman yorumları haberimizde.

Geçtiğimiz günlerden bu yana hem altın hem dolar kurları hem de piyasalar oldukça haraketliydi. Dalgalı bir görünümlü geçtiğimiz haftayı kapatan dolar bu hafta yükselişle başladı. Gelişmiş ülke paralarına göre artış gösteren dolar ve Euro dikey bir çizgi çizmeye devam ediyor.

Öte yandan BIST 100 endeksi haftanın ilk gününü de %1,24 değer kaybı ile tamamladı. Güvenli liman altında ise iniş ve çıkışlar devam ediyor. Fakat bugün de altın yükselişle yoluna devam etti. 460 lira seviyesine çıkan altın yatırımcısına kazandırıyor.

Günümüzün en popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralarda ise piyasa hacmi büyümeye devam ediyor. Bitcoin ise satış dalgası ile birlikte 56 bin bandına kadar düşmüştü fakat gelen yeni alımlarla birlikte 60 bin doların üstüne tekrar döndü.

14 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar ve Euro kuru başta olmak üzere döviz kurları için gözler Merkez Bankası tarafından alınacak yeni kararda. 15 Nisan’da gelecek yeni kararla birlikte dolar başta olmak üzere döviz kurlarının da seyri değişecek. Eğer daha önce Kavcıoğlu tarafından sürdürülebilir ve kararlılık ön plana konulursa kurda düşüş meydana gelebilir. Bu nedenle kur Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak ilk toplantıya göre şekillenecek.

Şu an ise dolar kuru 8,19, Euro ise 9,73 Türk lirası. Sterlin ise 11,23 liradan işlem görmekte.

14 NİSAN BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100 endeksinde ise Borsa İstanbul Başkanı ani bir kararla değiştiğinden bu yana düşüş devam ediyor. Borsa bir önceki kapanışa göre yine 17,33 puan azalış gösterdi. Borsanın toplam işlem hacmi ise 16 milyar liraya düşmüş durumda.

BIST 100 endeksinde özellikle bankacılık ve holding endekslerinden değer kaybı devam ediyor. Bankacılık endeksi %0,98 değer kaybederken holding endeksi de %1,56 düşüş yaşadı. En çok kazandıran ise %0,46 inşaat oldu. Düşüşün en derin yaşadığı sektör ise %6,41 ile turizm.

Uzmanlara göre ise artan vaka sayıları piyasadaki baskıyı da arttırıyor. Yine açıklanacak sanayi üretim verileri, Amerikan enflasyon rakamları, Çin’de ticaret verileri borsayı şekillendirmeye devam edecek.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR 14 NİSAN ALTIN UZMAN YORUMLARI

Altın geçen haftayı da yükselişle kapatmıştı. Haftanın ilk günü ise altın fiyatları 458 liradan alıcı buldu. Gram altın ise yükselişine devam ediyor ve 460 lira üzerinden ilk işlem görmekte. Çeyrek altın 754 lira olurken cumhuriyet altını da 3 bin 80 lira bandında.

Altının ons fiyatında ise düşüş var. altının ons fiyatı 1739 dolar bandına geriledi.

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell, IMF ve Dünya Bankası bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantı sonucunda ekonomi için “dönüm noktası” sinyalleri verilmişti. Tüm bu gelişmeler, Powell’ın açıklamaları, Amerikan faiz oranları, Amerikan 10 yıllık tahvil faiz getirileri de altının ons fiyatını 1.735 ila 1.754 bandında dengeledi.

Bu hafta ise altında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimlerde, Amerikan enflasyonunda ve küresel anlamdaki korona virüs vaka sayılarından etkilenmeye devam edecek.

KRİPTO PARA HACMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR- 14 NİSAN BİTCOİN SON DURUM

Piyasalarda ise Bitcoin yükseldikçe satış dalgası baskısı artmıştı. Bu baskıyla satış sonucu Bitcoin 56 bin dolara kadar gerilerken yeni alımlarla birlikte 60 bin doların üzerine geri döndü. Kripto para piyasasında hacim ise günden güne büyümeye devam ediyor. 2 trilyon dolardan fazla olan piyasa hacmi yeni yatırımcılara kapı açmaya devam ediyor.

Bitcoin arkasından gelen Ethereum ise %0,48 artışta birlikte 2,154 dolar yükseldi. Haftalık getirisi ise %5,19 düzeyinde. Binance Coin ise öte yandan son 24 saat içinde %22 artış yaşadı ve 567 dolar yükseldi.

Kripto paralara karşı kurumsal bilgi ve güvenin artması da daha çok yatırımcının çekilmesine neden oldu. Daha fazla yatırımcı ve para girişi ile kripto para piyasası eskisinden de hızlı büyümeye devam ediyor.