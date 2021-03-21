Borcu Olan Vatandaşlar Son 10 Gün! Borçlar Devlet Tarafından Ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile borçlarını ödemeye maddi gücü olmayan kişilerin borçlarının devlet tarafından ödeneceğini duyurdu. Söz konusu uygulamadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi.

2012 senesinde yürürlüğe giren kanun kapsamında, eğitim öğretim hayatını tamamlamasına rağmen herhangi bir işe girmemiş olan kişiler ile sigortalı bir işte çalışmayanlardan eşi veya anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası yani GSS yükümlüsü sayılmaya başlandı. Söz konusu kişiler, belirli miktardaGSS prim ödemesi yapmak zorunda oldu.

Önceki senelerde GSS prim ödemeleri kişinin gelir durumuna göre üç kademeli olarak alınıyordu.Fakat 2017 senesinde bir yasa değişikliği yapılarak bu ödemelerin herkesten asgari ücretin yüzde 3’ü oranında alınmasına karar verildi.

2021 GSS PRİM TUTARI NE KADAR?

2021 yılında, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan vatandaşların ödemesi gereken GSS prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadardır. Yani vatandaşlar 2021 yılında aylık olarak 107,33 TL prim ödemelidir.

CEZALAR VE FAİZLER SİLİNECEK

Geçtiğimiz aylarda açıklanan yapılandırma kanunu ile birlikte GSS prim borçları için vatandaşlara kolaylık sağlanmasına karar verildi. GSS prim borcunu ödemek için yeterli maddi güce sahip olan fakat geciktiren kişilere uygulanan gecikme faizi ve cezası, 30 Nisan 2021 tarihine kadar GSS prim borçlarının anaparasını ödemeleri koşulu ile silinecek. Üstelik söz konusu uygulamadan yararlanmak için herhangi bir başvuru yapılması ya da başvuru sonucu beklenmesine de gerek yok. 31 Nisan 2021 tarihine kadar, E-devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp interaktif vergi dairesine prim borcunuzun anaparasını öderseniz gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen silinecek ve borcunuzu kapatmış olacaksınız.

Örnek vermek gerekirse; 6 bin 374 lira anapara borcu olan ve3 bin 344 lira gecikme cezası ile zammı bulunan bir sigortalının, Nisan ayına kadar anapara olan 6 bin 374 lirayı ödemesi durumunda 3 bin 344 lira olan gecikme cezasını ödemesine gerek kalmayacak. Bu sayede 3 bin 344 liralık borç silinecek.

BORCUN TAMAMINI DEVLET ÖDEYECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bir diğer karar ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptıran ve ödeme gücünün olmadığını kanıtlayabilen vatandaşlara yönelik oldu. Söz konusu teste giren vatandaşın tüm borçları devlet tarafından ödenecek

BAŞVURULAR İÇİN SON 3 HAFTA

Yapılandırma kanunu kapsamında, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olan kişilerin prim borcu ödemek için maddi yeterliliği yoksa 31 Mart’a kadar gelir testi yaptırması durumunda hiçbir ödeme yapmalarına gerek kalmadan prim borcu kapanacak. Gelir testi yapılarak prim borcunu ödeme gücü olmayan vatandaşlar tespit edilecek ve bu kişinin GSS primi ödemeleri devlet hazinesinden karşılanacak. Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 3’te 1’inden az olursa o kişinin prim ödemesi yapmasına gerek olmuyor. Gelir testi yaptırarak prim ödemesinden kurtulmak isteyen vatandaşların hane içinde kişi başına düşen gelirin 2021 yılında 1.192.50 liradan az olması gerekmektedir.

YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Normal şartlar altında GSS prim borcu olan kişilere SGK üzerinden sağlık hizmeti verilmiyordu fakat son zamanlarda yapılan düzenlemeler sayesinde prim borcu olan vatandaşlar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebiliyor. Ocak ayında çıkartılan kararnameye göre; GSS prim borcu olan kişiler 2021 yılının sonuna kadar devlete ait hastaneler ve devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler ancak özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.

GELİR TESTİ NEDİR?

Herhangi bir şekilde sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin, prim ödemesi yapıp yapmayacağını ve ödemeleri gereken prim miktarını belirleyen işleme gelir testi denir. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren, ikamet ettikleri yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırması gerekmektedir.

GELİR TESTİ NASIL YAPTIRILIR?

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşların Kaymakamlıklar ve valiliklerin bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurması gerekmektedir.

Gelir testinde, testi yaptıran vatandaşın ikamet ettiği hanedeki eş, evli olmayan çocuk varsa büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı ile kişinin taşınır veya taşınmaz malları dikkate alınmaktadır.

Hesaplama yapılırken hane içinde yaşayan kişi sayısına gelir miktarı bölünür ve böylece kişi başına düşen gelir belli olur.