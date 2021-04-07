Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Günde Sadece 18 Liraya Tüm Borçlarınızdan Kurtulabilirsiniz

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, maddi olarak kayıp yaşayan vatandaşlar çeşitli nedenlerden dolayı krediler çekmek zorunda kalmıştır. Ancak ne yazık ki, normalleşme sürecine tamamen geçilememesinden ve maddi olarak hala zararda olmalarından dolayı vatandaşlar bu borçları ödemekte güçlük çekmektedir.

Bankalar, borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar içinborç kapatma kredisi kampanyaları oluşturmuştur. Bu krediler sayesinde vatandaşlar bütün borçlarını tek çatı altında toplayabiliyor ve borçları kadar kredi kullanabiliyor. Bunun yanı sıra, borç kapatma kredileri borcu tekrar taksitlendirme imkanı da sunuyor. Bankaların çoğu, borç kapatma kredilerinde piyasaya kıyasla çok uygun faiz oranları uyguluyor. Peki en düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisinin avantajları nedir, nasıl başvurulur? İşte borç kapatma kredisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Akbank

Aktif Bank

Denizbank

Garanti BBVA

ING Bankası

PTT

QNB Finansbank

Yapı Kredi Bankası

Vakıfbank

ING Bank

TEB

Şekerbank

Halkbank

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Farklı ihtiyaçlarını gidermek için hangi banka daha uygun imkanlar sunuyorsa o bankalardan kredi çekmeyi tercih eden vatandaşlar, maddi olarak zorluk çekmeye başladığında bu borçları tek çatı altında toplamak ve yeniden taksitlendirmek isteyebilir. Bu nedenle, bankaların borç kapatma kredileri kullanılır ve vatandaşlar rahat bir nefes alır. Çünkü, borç kapatma kredisi çeken kişilere toplam borcu kadar kredi verilir ve verilen bu krediler piyasa koşullarına göre çok çok daha düşük olur.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Bankalar tarafından verilen borç kredileri ile, çok sayıda bankaya borcu olan vatandaşlar bütün borçlarını tek bankada toplayabilir ve bu sayede ödeme kolaylığı elde eder. Bunun yanı sıra, düşük faiz oranları ve borcunuzun kalanını tekrar 36 aya kadar vadelendirmeimkanı sunulur. Dileyen vatandaşlar, aynı taksit miktarlarıyla da ödeme yapmaya devam edebilir. Kısa vadeli borç kapatma kredilerinde, müşteriler daha düşük faiz oranları ile karşılaşır. Orta ve uzun vadeli kredilerde ise faiz oranı artar.

QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

QNB Finansbank tarafından oluşturulan borç kapatma kredisinde vatandaşlara ayda yüzde 1,49 faiz uygulanmaktadır. 36 ay vade ile 15 bin lira borç kapatma kredisi kullanmak isteyen bir kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı yalnızca 568,64 liradır.

ING BANK BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ

ING Bank da avantajlı faiz oranları ile borç kapatma kredisi veren bankalardan birisidir. 15 bin lira borcu olan vatandaşlar, yüzde 1,64 faiz oranı ve 36 ay vade ile borç kapatma kredisi çekebilir. Bu kredinin taksit tutarı ise aylık 585 liradır.

TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan TEB, yüzde 1,6 faiz oranı ve 36 ay vade ile borç kapatma kredisi vermektedir. Söz konusu krediden yararlanıp 36 ay vade ile 15 bin lira kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeyeceği aylık taksit tutarı 580 liradır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NASIL ALINIR?

Kredi veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar, bu ödemelerini borç kapatma kredisine başvurarak kolayca kapatabilirler. Kendilerine en uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile borç kapatma kredisi veren bankalara bizzat giderek veya online platformlar üzerinden başvuru yapabilirler.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Kişilerin borç kapatma kredisi almak için bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır;

Borç kapatma kredisi başvurusu yapan vatandaşın gelirini resmi olarak belgelemesi,

Devam eden yasal veya idari bir takibinin olmaması,

Konut kredisi borçları hariç olmak üzere, diğer kredilerinin vadesi 36 ayı geçmemesi,

Güncel kredi borçlarının tamamını gösteren belgeyi bankaya teslim etmesi,

Evli olan vatandaşların, kredi borcu olduğu evin üzerine ipotek varsa, eşinin rızasını gösteren bir belge teslim etmesi,

Borç kapatma kredisi talep edilen kredilerin taksit miktarının, kişinin aylık gelirinin yarısını geçmemesi gerekmektedir.

Söz konusu koşulları karşılayan vatandaşlar, borç kapatma kredisi veren bankalardan rahatlıkla kredi çekebilirler.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Vatandaşların borç kapatma kredisi almak için başvuru yaptıkları esnada, bankalar tarafından talep edilen belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir. Genellikle bankaların borç kapatma kredisi için istediği belgeler şunlardır;

Kimlik belgesi

Kişinin iletişim bilgileri

İkamet izni

Elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu faturalarından biri

Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı

Özel sektör çalışanlarından; maaş bordrosu,SGK belgesi, ikamet belgesi, işyeri imza sirküleri, borç belgesi, ek gelir belgesi talep edilmektedir.

Devlet memurlarından; ikamet belgesi, maaş, ek gelir belgesi, borç belgesi, vergili kuruluşlardan da ticari müşteriler tarafından izahname imzalanmalı, odaya kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ek gelir belgesi, cari vergi levhası ve döviz bonosu talep edilmektedir.