Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSAİD'dan "21. Yüzyılda Doğu Asya" toplantısı

İstanbul, 10 Ekim () - Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun 26 Ekim’de düzenlenecek “21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi” başlıklı toplantıda Asya ülkelerinin ekonomik, politik ve kültürel açıdan tarihsel gelişimleri, jeopolitik vizyonlarına ilişkin gelecek öngörüleri, hem ABD ve Batı dünyasıyla; hem de Çin ve Rusya ile ilişkileri konuşulacak.

Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz’ın yönetimindeki toplantıya Japonya tarihi alanında uzman, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nin kurucusu, akademik koordinatörü ve Tarih bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında çalışan, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) uzman araştırmacısı ve Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nde öğretim üyesi Dr. Altay Atlı ve Modern Doğu Asya tarihi, Kore-ABD ilişkileri ve Amerikan diplomasi tarihi konularında uzman araştırmacı olarak çalışan, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Dr. Hyun Woong Hong konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Toplantıda ayrıca, Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in Dış Politika Forumu için hazırladığı “Değişen Dünya Düzeni Işığında Japonya ve Güney Kore’nin 21. Yüzyılda Jeopolitik Vizyonları ve Dış Politikaları” başlıklı raporun sunumu gerçekleştirilecek.