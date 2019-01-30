Boeing yıllık geliri 4. çeyrekte yüzde 14 artışla 28.3 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak () – ABD merkezli hava araçları üreticisi Boeing, 2018’in dördüncü çeyreğinde yıllık gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14 artışla 28.3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Boeing, şirketin hisse başı kazançlarının (EPS) dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 8.0 artışla 5.93 dolara ulaştığını belirtirken, yıllık bazda net gelirinin de yüzde 3.0 artışla 3.4 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Şirket açıklamasında ayrıca 2018 gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 8.0 artarak 101.1 milyar dolar olduğu, hisse başı gelirlerinin de yüzde 29 artışla 17.85 dolara yükseldiği yer aldı.

Ek olarak Boeing 2018 net gelirlerinin yüzde 24 artarak 10.5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Söz konusu rekor gelir düzeyi, ticari teslimat ve şirket genelinde artan hacimden kaynaklandı.

Gelir açıklamasının ardından Boeing hisseleri yüzde 5.59 yükseldi.