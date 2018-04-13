Bodrumlu turizmci bu yıldan umutlu

BODRUM Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu 2017-2018 turizm fuarları döneminde 26 ülkede yapılan tanıtım çalışmalarını değerlendirildi. 2018 yılında Bodrum'a gelecek turist sayısında 2017'e göre artış olacağı söylendi.

Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ile BOTAV yönetim kurulu üyeleri, bir otelde toplandı. Toplantıda konuşan Kocadon, yurt dışından Bodrum'a yapılacak doğrudan uçuşlar ile ilgili açıklama yaptı. Kocadon, "24 Mart'ta başlayan ve 27 Kasım'a kadar sürecek olan zaman diliminde Almanya'nın farklı destinasyonlarından Bodrum'a haftada 21 doğrudan uçuş olacak. Mayıs ayı başı ile ekim ayı ortasına kadar Danimarka'dan Bodrum'a haftada 3 uçuş, yüksek sezonda da ayrıca 2 olmak üzere toplam 5 doğrudan uçuş gerçekleşecek. Edelweiss Air ile İsviçre'den Bodrum'a gelecek misafirler için 1 Nisan'da Basel'den başlayan, 30 Haziran'dan itibaren de Zürih'ten haftada 2 kez Bodrum'a doğrudan uçuş yapma imkanı olacak" dedi.

Yapılan antlaşmalarla İsviçre'den Bodrum'a 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52 artış beklediklerini söyleyen Kocadon, "Polonya'dan Bodrum'a direkt uçuşlar nisan ayı sonunda haftada 4 uçuşla başlayacak. Yüksek sezonda bu rakam 6'ya çıkacak. 2018 yılında Coral Travel ile birlikte Itaka, Tui ve diğer tur operatörleri Polonya'dan Bodrum'a haftada 17 direkt uçuş gerçekleşecek. Böylece 2017 yılında Polonya'dan Bodrum'a gelen 35 bin turist sayısının 2018 yılında 72 bine çıkması planlanıyor. Bodrum turizminin gelişiminde önem taşıyan İngilizler de artık Bodrum ile daha çok ilgileniyor. Londra fuarında yaptığımız görüşmelerde bu yıl JET2 Tur Operatörü tarafından Manchester ve Leeds şehirlerine ilaveten Birmingham, Glasgow, East Midlands, Newcastle, London Stansted'den Bodrum'a doğrudan uçuşlar başlatılacak. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan Air Arabia, Türkiye uçuş ağına Bodrum'u da ekleme kararı aldı. 13 Haziran'da başlayıp eylül ayı sonuna kadar haftada 3 kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kenti ile Bodrum arasında karşılıklı tarifeli seferler yapılacak" dedi.



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