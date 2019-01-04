BMD/Öncel: Enflasyonla topyekün mücadele 2019’da sürecek

İstanbul, 4 Ocak () - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı”na markaların desteğinin 2019’da da süreceğini duyurdu.

Öncel, sezon indirimlerinin de etkisi ile Ocak ve Şubat aylarında tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda fiyatların çok daha uygun düzeye ineceğini söyledi.

Aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı olduğunu anımsatan Sinan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarında geçen ay yüzde 4,08’lik bir düşüş gerçekleşti. Fiyatlardaki bu gerilemede sezon indirimlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim ayında başlatılan ‘Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı’na markalarımızın desteğinin büyük payı olduğuna inanıyorum.

“Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

“BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, Ocak ve Şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek.

“Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum.” (Fotoğraflı)