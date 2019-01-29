Blockchain teknolojisi 20 Şubat’ta İstanbul’da ele alınacak

İstanbul, 29 Ocak () – Sektörün önde gelen isimleriyle küresel blockchain teknolojisi ve ekonomisinin ele alınacağı uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı “Blockchain Economy Summit Istanbul” 20 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’nin önde gelen kripto para alım satım platformu BtcTurk’ün ana sponsorluğunda düzenlenen ve blockchain teknolojisi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin ağırlanacağı konferansa dünyanın dört bir yanından katılım sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’de blockchain teknolojisi ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yapan BtcTurk, ana sponsorluğunu üstlendiği “Blockchain Economy Summit İstanbul” ile Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden yatırımcı ve geliştiricileri, kripto para birimleri ile ilgilenenleri bir araya getiriyor. Zirve süresince blockchain teknolojisi ve ekonomisi ele alınacak.

Blockchain teknolojisi ve ekonomisi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katılacağo, kripto para birimleri başta olmak üzere blockchain teknolojisi üzerine merak edilenler konuşulacak. Wall Street analisti Tom Lee, Draper Associates kurucusu Tim Draper, Beyaz Saray Teknoloji Danışmanı Franklin Urtega gibi sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı ve blockchain ekosistemini, uygulamalarını ve geleceğini tartışacağı zirveye, 43 ülkeden toplam beş bin kişinin katılması bekleniyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuşmacıların yanı sıra, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven de zirvede konuşma yapacak.