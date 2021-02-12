Biz Bize Yeteriz Türkiyem 1000 TL Yardım Başvurusu 2021 Yılında Devam Ediyor

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ekonomik dengeler alt üst oldu. Mart ayında başlayan Covid-19 salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıklamıştı. Bu paket sonrasında müjdelenen Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL maddi yardım ödemeleri başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruları alınan maddi yardımların yeni yılda da devam edeceği müjdelendi. Resmi açıklamaya göre şuana kadar 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirildi.

1.000 TL MADDİ YARDIM BAŞVURUSU

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 1.000 TL maddi yardım başvuruları 2021 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1.000 TL maddi yardım, çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödemeleri, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği ödemeleri yapıldığını belirtti. Paylaşılan verilere göre toplamda 45 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasıyla toplanan paranın büyük bir kısmının vatandaşlara ulaştırıldığını ve toplamda 6 milyon haneye bin liralık destek gerçekleştirdiklerini ifade etti.

1.000 TL yardım başvurusu yapmak isteyenler için 2021 yılında da başvuruların devam edeceği belirtild. E-devlet üzerinden başvurular hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler. E-devlet bilgilerinizle platforma giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen başvuru formunu doldurarak anında başvuru yapabilirsiniz. Yapılan inceleme sonucunda başvurunuzun onaylanması durumunda destek ödemeniz belirtilen IBAN adresine veya PTT üzerinden adınıza yapılır. Başvuru durumunuzu da yine ilgili sayfa üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada normalleşme desteklerine ekstra önem verdiklerinin altını çizdi. Destek kapsamında kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatıldığını belirten Selçuk, SGK primlerinde 6 ay süreyle erteleme yapıldığını belirtti. Genel Sağlık Sigortası(GSS)nin Türk mucizesi olduğu belirten Selçuk, 88,29 lira ödeyerek tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğinizi belirtti. Muhtaç aylığı alan vatandaşların GSS primleri ise devlet tarafından karşılanmaktadır.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK

1.000 TL maddi yardım kapsamında yapılan bir diğer ödeme de Pandemi Sosyal Destek Ödemesi. Vatandaşlarımızın hane gelirinin 5.000 TL altında olması durumunda 1.000 TL yardım kampanyasına başvuru yapabilirler. 3. faz ödemeleri tamamlanan ödemelerle ilgili paylaşılan verilere göre yaklaşık 2 milyon haneye destek yapılmış durumda. 4. faz ödemelerinin ise önümüzdeki aylarda başvuruya açılması bekleniyor.