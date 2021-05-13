Bitcoin’e Elon Musk’tan Darbe

CEO Elon Musk Çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Tesla'nın "bitcoin madenciliği için fosil yakıtların hızla artan kullanımı" endişesinden ötürü "Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldığını" söyledi.

Musk'ın duyurusundan sonraki ilk dakikalarda Bitcoin fiyatı yaklaşık % 5 düştü. Bitcoin bu düşüşün ardından yükselerek 49 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.Şubat ayında bir SEC dosyasında Tesla, 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldığını ve gelecekte daha fazla bitcoin veya diğer kripto para birimlerine yatırım yapabileceğini açıkladı. O sırada şirket, bitcoin'i ürünleri için bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağını söyledi. Tesla'dan kripto para birimi desteği, son aylarda hızla yükselen bitcoin ve dogecoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin fiyatlarına katkıda bulundu. Musk’ın tüm duyurusu şöyleydi:

"Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe ediyoruz. Kripto para birimi birçok düzeyde iyi bir fikir ve gelecek vaat eden bir geleceğe sahip olduğuna inanıyoruz, ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz. Tesla herhangi bir Bitcoin satmayacak ve madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez bunu işlemler için kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca Bitcoin'in enerjisinin / işleminin% 1'inden azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz. "

Tesla Çarşamba günü araç alımları için bitcoin kabul etmeyeceğini söylerken Musk, Tesla'nın zaten sahip olduğu bitcoin'i satmak yerine elinde tutmayı planladığını ve işlemler için daha az enerji gerektiren diğer kripto para birimlerini araştıracağını belirtti.

2021'in ilk çeyreğinde Tesla, 1,5 milyar dolar değerinde “dijital varlık” satın aldı ve ardından 272 milyon dolar değerinde satış yaptı. Tesla'dan 26 Nisan'da yapılan bir mali dosyaya göre, bitcoin satışlarından elde edilen kar, şirketin kârlılığa doğru 101 milyon dolarlık bir "olumlu etki" yapmasına izin verdi.

Musk, son bir yıl içinde milyonlarca Twitter takipçisi ile Bitcoin ve dogecoin'in halka açık bir hayranıydı, tweet attı ve bunlarla ilgili şakalaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Tesla şefi "Saturday Night Live" programında ev sahipliği yaptı ve açılış monologunun bir kısmını ve bir taslağını dogecoin hakkında konuşmaya ayırdı. Dogecoin, internet “meme’lerinden” ilham alan token'ın fiyatını yükseltmeye yardımcı olmak yerine, Musk'ın SNL'ye ev sahipliği yaptığı saat boyunca % 30'luk bir birikim yaptı.