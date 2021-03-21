Bitcoin’de Rekor Düşüş Meydana Geldi! Uzmanlar Uyardı XRP Coşuyor Bu Noktaya Dikkat Edin

Bitcoin de rekor düşüş meydana geldikten sonra uzmanlar diğer kripto para birimleri içinde uyardı! Özellikle dolar kuruna ve bu noktaya dikkat çektiler….

Bitcoin kripto paralar arasında en çok bilinen sanal para. Bitcoin para biriminde de sular durulmuyor. Her geçen gün daha da popüler olan kripto paralar, bir gün binlerce lira kazandırırken dikkatsiz yatırımcısını diğer gün üzülebiliyor. Uzmanlar da kripto para yatırımcılarını uyardı bu noktaya dikkat çekti. Bitcoin düşüşe devam edecek mi? 1 Ethreum ne kadar, kripto para nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

7 GÜN İÇİNDE KAYBETTİRDİ

Bitcoin son bir hafta içerisinde yatırımcısını oldukça üzdü. 7 gün gibi kısa bir süre içinde Bitcoin %6,3 oranında değer kaybına gitti. Anlık olarak ise kripto para lideri Bitcoin 57 bin dolardan işlem görmekte. Diğer bir popüler kripto para birimi Ethreum da düşüşe devam ediyor.

BİTCOİN DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

En son 13 Mart’ta rekor kıran Bitcoin 61 bin dolardan hızlıca düştü. Düşüş eğiliminin ise daha ne kadar devam edeceği yatırımcı tarafından sorulan en büyük soru. Bir hafta gibi kısa sürede yatırımcısına %6’dan fazla para kaybettiren Bitcoin’e nazar değmiş gibi. Dev kazanç kapısı sadece son 24 saat için %3 oranına yakın bir değer kaybetti. Sadece Bitcoin düşmüyor aynı zamanda yanında son zamanların popüler para birimi Ethreum’u da götürüyor. Ethreum son bir hafta da %7,1 oranında son 24 saat içinde ise %3’e yakın bir değer kaybederek değerini 2 dolar altına düşürdü. Uzmanlara göre düşüş eğilimi bazı kripto paralarda devam ederken altcoinlerden bazıları da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.

HANGİ KRİPTO PARA BİRİMİ KAZANDIRDI?

En popüler ilk 10 altcoinden 9 tanesi düşüşe devam ederken yükselen yıldız ise XRP yani Ripple oldu. Son 1 hafta içinde Ripple %13 oranında bir değer kazandı ve yatırımcısının yüzünü kısa sürede güldürdü.

XRP/ RİPPLE YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

1 doların altında işlem gören Ripple yatay bir şekilde seyrederken yükselişe geçti. Yavaş yavaş yükselen para birimi 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde ralli attı diyebiliriz. 1 hafta içerisinde %13 gibi rekor bir değer kazanan para birimi 0,51 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

FED KARARI KRİPTO PARA PİYASASINI ETKİLEDİ

Amerikan Merkez Bankası olarak bilinen FED, kararı sadece küresel ticaret ve doları değil bu sefer kripto para piyasasını da etkiledi. FED Başkanı, Powell tarafından faizlerin sabit tutulması kararı sonrasında yapılan açıklamada ek likidite destekleri vurgulanmıştı. 60 bin dolar bandını 13 Mart’ta gelerek rekor kıran Bitcoin ise bu açıklama sonrasında 58 bin dolar bandına düştü. Altcoin piyasasına bakıldığına lider konumda olan Ethreum da düşüşü desteklenerek devam etmekte.

RIPPLE KARAR GÜNÜ İÇİN BEKLEMEDE MAHKEME SONUÇLANIYOR

Ripplepara biriminin avukatlığını ise James K. Filan üstlenmişti. K. Filan, tarafından yapılan açıklamalara göre mahkemeden 14 Mayıs tarihinde ilk detaylı açıklama gelecek. 4 Haziran tarihine kadar da dosyalara yanıt verilmesi bekleniyor. Mahkeme ise ilk dava günü olan 22 Şubat’ta başlamıştı ve süreç hala devam ediyor.

MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI VERİLDİ

Coinbase dev Bitcoin borsasına da 6,5 milyon dolar değerinde ceza geldi. Dev borsa ise bu para cezasını ödemeyi kabul etti. Amerikan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından verilen bu para yasa dışı işlem uygulamaları gerçekleştiği için verilmişti.

Bu dava da kripto para gündemi ve yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyordu.

ÜNLÜ ANALİST UYARDI BİTCOİN İÇİN O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin birkaç gün önce tekrardan 60 bin dolara çıkmış ve direnç noktasını kırmıştı. Fakat Bitcoin para biriminde sular hiç durulmuyor. Tekrar düşüşe geçen Bitcoin için uzmanlar uyardı. Ünlü analiz isimlerinden biri olan AayushJindal 57 bin dolar sınırına işaret etti. Eğer Bitcoin 57 bin doların altında bir kapanış ile karşı karşıya kalırsa Jindal, düşüşlerin hızlı ve bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

KRİPTO PARALAR HAYATIMIZIN BİR PARÇASI MI OLACAK?

Almanya’nın en büyük bankası konumundaki Deutsche Bank tarafından kısa süre önce bir rapor yayınlanmıştı. Rapora göre Bitcoin başta gelmek üzere tüm kripto paralar kalıcı olarak hayatımıza girebilir. Merkez bankaları ve birçok ülkenin hükümeti de bu fikri destekliyor. Bu fikri destekleyecek düzenlemelerin de 2021 ve 2022 yıllarında gelmesi bekleniyor.

Ayrıca rapor da ilginç bir veriye de yer verildi. Y kuşağına uygulanan bir ankete göre kuşağın %30’luk bir kısmı Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin günümüzde kullanılan para birimlerinin yerine geçebileceği görüşünde.

TESLA BİTCOİN’DEN KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Tesla ise birkaç hafta önce Bitcoin’e 1,5 milyarlık bir yatırım yapmıştı. Bu dev yatırım gözden kaçmadı. Tesla’nın kazancı ise araç satışlarını bile geride bıraktı. 37 gün içinde Tesla 700 milyon dolar kazanç sağladı. Tesla’nın kurucu ElonMusk’ın kazanç kapısı araba satışlarından çok Bitcoin gibi duruyor.