Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim () – Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, blockchain teknolojisinin finans dünyasında güçlü etkileri olduğuna dikkat çekti ve "Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip" dedi.

Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR), kuruluşundan bu yana bünyesine kattığı yeni şirketler ve oluşturulan Yürütme Kurulu üyelerinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında blockchain teknolojisinin olası etkilerine değinen Eczacıbaşı şu değerlendirmeyi yaptı:

"İş hayatımda 40 yıllık bir yaşam öyküm var ve bunu basit olarak 20-20 olmak üzere ikiye ayırıyorum. İlk 20 yılda bir sanayi kurumu olarak bu dünya içinde çok fazla değişiklik yapmadan, üçer beşer yıllık planlarlar yaparak hayatımızı idame ettirmeye çalışırdık.

"İkinci 20 yılın sonuna geldiğimizde hayat çok değişti. Bilgisayarların kucağa düşmesi veya internetin ortaya çıkması aşamasından bu yana adım adım şu ana geldik.

"Yaratıcı yıkıcılık veya yıkıcı yaratıcılık olarak Türkçe’ye tercüme edilen 'disruption' kavramı hayatımızda yer alıyor.

"Uber’e baktığımızda taksi alışkanlığını değiştiridiğini, belediyenin taksilerden aldığı parayı minimuma indirdiğini görüyoruz. Airbnb’ya bakıyorsunuz, oteller kavramını tepetaklak ediyor. Google, haber ve bilgi alma alışkanlığını kökünden değiştiriyor.

"Bundan 10 yıl önce Bitcoin ortaya çıktı ve kısa bir süre sonra ne olduğunu duyduk. Blockchain ve Bitcoin’in 'disruption' kavramının en iyi örneği olduğunu düşünüyorum.

"Zaman içinde gördük ki Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip. Tabii ki henüz bu durum gerçekleşmedi fakat etme tehdidiyle karşımızda.

"Biraz daha derine inersek Bitcoin veya kripto paraların temelinde oturan blockchain teknolojisinin ise temel hukuk kavramı olan sözleşmeyi sorguladığını görüyoruz.

"Sözleşme alışkanlıkları ve sözleşmenin sigortası olan hukuk sistemine yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

"Yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada bu yeni kavramlara olan aşırı talebi karşılayabilecek ve bunları bir tehlikeden fırsata çevirecek bir olanak haline getirmeliyiz.

"Bizim BKM ile böyle bir altyapı oluşumunu yapmamızın temel nedeni bu. Türkiye, dünyanın diğer ülkelerinden zeka ve yaratıcılık açısından diğer ülkelerden ne daha düşük ne de daha fazla.

"Eğer biz bu fırsatları de değerlendirebilecek yaratma ve kullanma ortamını oluşturursak bilinmezliğin getirdiği tehdidi minimuma indirmeyi başarırız." (Fotoğraflı)