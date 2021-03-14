Bitcoin Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! ATH Noktasını Geçti

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte kriptoparalara yapılan yatırımlarda ciddi anlamda yükseldi. Borsalarda yaşanan çöküş birçok bireysel ve kurumsal yatırımcının kriptoparalara yönlenmesine neden oldu. En son 2017 yılında boğa sezonu yaşayan ve 3 bin dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde 20 bin dolara kadar yükselen BTC, uzun bir süredir ayı sezonunda devam ediyordu. Pandeminin başladığı Mart ayı itibariyle yükselişe geçen lider coin, yeni haftayla birlikte rekor üzerine rekor kırmaya başladı.

YATIRIM YAPAN 20 KAT KAZANÇLI ÇIKTI

Mart ayı itibariyle Bitcoin 3 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bugün itibariyle ise 60 bin dolar seviyesin geçmiş durumda. Tam 1 sene önce BTC'ye yatırım yapan kişiler paralarını 20 kat yükseltti. 8 Ocak tarihinde 42 bin dolar seviyesine yükselen BTC, 28 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bu düzeltmenin ardından yükseliş trendi devam etti. Fiyat bu sefer 58.350 dolara kadar yükseldi. 1 hafta boyunca devam eden sert düşüşlerle birlikte fiyat 42 bin dolar seviyesine kadar tekrardan geriledi. Tamam mı devam mı sorusunun yanıtı da burada belli oldu. 6 Mart tarihinde yükseliş trendinin gelmesi fiyatın sert şekilde yukarılara tırmanmasına neden oldu. Dün itibariyle yüklü bir alım yapılmasıyla birlikte eski rekor fiyat kırıldı. 61.844 dolar ile yeni rekor fiyat belirlendi. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle ise 60 bin dolardan işlem görmektedir. Peki uzmanlar neler söylüyor? Bitcoin yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Bitcoin Düşecek Mi? Yükselecek Mi?

Teknik analiz ve uzman yorumlarına göre Bitcoin'in yükselişi bir süre daha devam edecek. Eski rekor fiyatın kırılması piyasalarda güven ve yatırım potansiyeli yarattı. Dün itibariyle çiftli tepe formasyonu ihtimaliyle yatırımcılar tedirgib bir durumdaydı. Rekor fiyatın kırılmasıyla birlikte yükseliş trendinin önü açılmış durumda. Uzman yorumlarına göre Bitcoin için ilk hedef 67 bin dolar, ikinci hedef 75 bin dolar ve son hedef ise 110 bin dolar da bulunmaktadır. Pandeminin dünya üzerindeki etkileri, kurumsal şirketlerin kriptoparalara yatırım yapması, FED'in piyasalara sıcak para sokması gibi etkenler Bitcoin'in yükselmesi için gerekli zemini hazırlıyor.

100 BİN DOLAR GÖRÜLEBİLİR

Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden, 9 trilyon dolar değerindeki coronavirüs yardım paketini onayladı. Böylece Amerika'da yaşayan vatandaşlara 1000 dolar değerinde çek verilecek. Piyasalara akacak sıcak paranın ise hatrı sayılır bir bölümünün altın ve kriptoparalara gideceği düşünülüyor. Paylaşılan verilere göre Bitcoin için yıl sonuna kadar 100 bin doların görülmesi hayal değil. Ancak piyasada şok etkisi yaratacak haberler, yeni gelişmeler, yasaklamalar gibi etkenlere geçtiğimiz dönemlerde şahit olduk. 2017 yılında Çin'in kriptoparaları yasaklama haberleri sonrasında piyasalarda resmen çöküş meydana gelmişti. Bu yüzden Bitcoin gibi yüksek riskli yatırım araçlarında dikkatli pozisyon açmak her zaman faydalı olacaktır.