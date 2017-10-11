Bitcoin'i getir Vatandaşlığı götür ! 1 Bitcoin ne kadar ?

Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Vanuatu adası vatandaşlık vermek için 200 bin dolar talep ediliyordu.

Yapılan açıklamalarda vatandaşlık başvurusunda bulunanlardan son günlerin en çok konuşulan sanal para birimi olan Bitcoin'i de kabul edeceklerini bildirdiler.Hemen hemen 227 bin kişinin yaşadığı Vanuatu Adası'ndan vatandaşlık almak isteyenler yaklaşık 44 Bitcoin karşılığında istedikleri vatandaşlık hakkını alabilecek.

Vanuatu Adası'ndan vatandaşlık alan kişiler aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz seyahat yapabilecek.

1 BİTCOİN NE KADAR ?

11 Ekim tarihi itibari ile 1 Bitcoin almak için ödemeniz gereken meblağ tamı tamına 17.595 TL olucaktır.