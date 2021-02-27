Bitcoin, Ethereum, XRP Ripple Ve Daha Niceleri… Kripto Paralarda Son Durum

Geçtiğimiz aylar boyunca köklü şirketler ve büyük yatırımcılar tarafından destek bulması ile de yükseliş eğiliminde adeta bir sıçrama trendine adım atan başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinin son durumu almak ve satmak isteyenler tarafından merak ediliyor? Peki Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin şu an alınır mı? Kripto paralarda son fiyatlar ne seviyede. Sizler için popüler kripto paraların haftaya başlangıç ve kapanış fiyatlarını araştırdık ve meydana gelen değişiklikleri sizler için derledik.

Bitcoin Haftayı Nasıl Sonlandırdı?

Bitcoin haftaya 51.000 doların üzerinde bir fiyatla başlayıp yükselirken haftayı yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybı yaşayarak kapattı. Hafta bitiminde değeri ise 46.700 dolar civarında oldu.

Ethereum

Ethereum Haftaya 1950 dolar civarı bir fiyatla başlayıp yükselirken haftayı yaklaşık yüzde 24 oranında değer kaybı ile kapattı. 1461 dolar bandında kalan Ethereum yatırımcısını bu hafta oldukça üzdü.

Cardano

Cardano haftaya 1,118 dolar civarında bir fiyatla başladı. Haftayı yaklaşık yüzde 35 oranında değer kazanımı ile 1,245 dolar civarla kapdı. Yatırımcısına büyük bir kazanç sağladı.

Binance Coin

Binance Coin haftaya 323 doların üzerinde bir fiyatla başlayıp yükselirken haftayı yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybı ile 224 dolar civarında tamamladı.

Tether Haftayı Nasıl Sonlandırdı?

Tether haftaya 1 dolar seviyesinde bir fiyatla başladı ve iniş çıkışlar olsa da haftayı aynı seviyede tamamlamayı başardı.

Polkadot

Polkadot haftaya 33 dolara yakın bir fiyatla başlayıp yükselmeye devam etti. Haftayı ise yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybı ile 31,11 dolar civarında tamamladı.

XRP Ripple Haftayı Nasıl Sonlandırdı?

XRP Ripple haftaya 0,56 doların üzerinde bir fiyatla başlayıp yükselirken kapanışını yaklaşık yüzde 21,5 oranında değer kaybı ile 0,43 dolar civarında yaptı.

Litecoin

Litecoin haftaya 241 doların üzerinde bir fiyatla başlayıp yükselirken haftayı yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybı ile 171,5 dolar bandında kapattı.

Chainlink

Chainlink haftaya 34,5 doların üzerinde bir fiyatla başladı. Yükselmesi ise kalıcı olmadı. Haftayı yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybı ile 25,48 dolar bandında bitirdi.

Stellar

Stellar haftaya 0,51 dolar civarında bir fiyatla başlayıp yükseldi. Fakat bu kripto para biriminin de yükselişi kalıcı olmadı. Haftayı yaklaşık yüzde 24 oranında değer kaybı ile 0,38 dolar civarında sona erdirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 22:01