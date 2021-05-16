Bitcoin'de Son Durum Nedir? Düşüyor Mu?

Kripto paralar gündemde olmaya devam ediyor. Yatırımcıları yakında ilgilendiren kripto para piyasalarında son durum yakından inceleniyor. Son zamanlarda kripto para borsalarında en yüksek hacime sahip olan Bitcoin gelen ağır satış baskısıyla mücadele etmekte. Bu durumdan dolayı son günlerde gerileme gören Bitcoin’in, piyasa hacmi daraldı. Olumsuz haberlerden dolayı düşüşe geçen Bitcoin, hafta boyunca satıcılardan gelen yoğun bir baskıyla yatırımcıyı satışa yönlendirdi. Bitcoin’in düşüşe geçmesinden birçok etki görüldü. İşte bunlardan bazıları…

Son günlerde zor zamanlar geçiren kripto para piyasası tepetaklak olmuş durumda. En yüksek hacimli kripto para Bitcoin’in satış baskısı devam ederken, yatırımcılar da ‘Bitcoin neden düştü?’ sorusana cevap arıyorlar.

BİTCOİN’İN DÜŞME NEDENLERİ

Veri kaynakları CryptoQuant ve Glassnode tarafında paylaşılan istatistiklere göre, borsalara aktarılan Bitcoin miktarı 13 Mayıs itibarıyla son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Cointelegraph'ın haberine göre, olumsuz haberlerden etkilenen Bitcoin, düşüş eğilimine girdi ve hafta boyu satıcılardan gelen yoğun bir baskıyla karşılaştı. Özellikle Tesla'nın Bitcoin ödemelerine desteği bırakması ve ardından ABD'de önde gelen kripto para borsası Binance hakkında soruşturma açıldığı söylentileri, satış baskılarını artırdı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 48,868.58 ve 51,438.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.57 artışla 49,765.36 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.32 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 928 milyar dolar ile 1.0 trilyon doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,763.67 ve 4,171.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.00 artışla 4,041.04 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 14.38 ve piyasa hacmi de 467 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 571.30 ve 614.49 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.48 artışla 601.08 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.79 ve piyasa hacmi de 92 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 330.13 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.