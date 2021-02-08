Bitcoin(BTC) Rekor Kırdı! 43 bin Dolar Seviyesiyle Tüm Zamanların Rekoru

Kriptopara lideri Bitcoin'in bugün All Time High noktasını test etmesi bekleniyordu. İkili tepe formasyonundan sonra düşüş trendine mi geçilecek yoksa eski ATH noktası kırılıp fiyat daha da mı yukarı gidecek herkes merakla bekliyordu. Fiyat 39.396 dolar seviyelerindeyken balinalar tarafından aşırı bir talep geldi. Bu hamleyle birlikte fiyat kendini 15 dakika içerisinde 43.336 dolar seviyesine kadar taşımayı başardı. Altcoinler ise Bitcoin'in bu sert yükselişinde biraz geride kaldı. Ethereum 1663 dolar seviyelerinden 1707 dolara kadar bir fiyat artışı yaşadı. Litcoin cephesinde ise 153 dolardan 157 dolara bir yükseliş gerçekleşti.

BİTCOİN YENİ REKOR

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte yükseliş trendine giren Bitcoin(BTC) sert şekilde yükselmeye devam ediyor. BTC fiyatı geçtiğimiz günlerde 41.950 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yaklaşık 1 aydır dalgalı fiyat hareketlerine devam eden BTC bugün itibariyle yeniden sert bir yükselişe geçti. Fiyat kısa bir süre içerisinde 43.336 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş öncesinde uzmanlar çift tepe formasyonu olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyordu. Bitcoin bugün yaptığı yükseliş hareketiyle eski rekorunu kırmayı başardı. Herkesin merak ettiği konu ise fiyatın bu noktalarda tutunup tutunamayacağı. Fiyatı rekor bandında tutunamaması durumunda önümüzdeki günlerde sert düşüş trendleri gözlemleyebiliriz. Fiyatın 42 bin dolar seviyelerinde tutunması durumunda ise 50 bin dolara bir yolculuk gözlemlenebilir.

Bitcoin'in dalgalı fiyat hareketleri yaptığı dönemde ATH noktasına ulaşmayı başaran Ethereum bu yükselişte geride kaldı. Bitcoin yükselişine neredeyse hiç tepki veremeyen ETH düşük işlem hacmiyle fiyatını korumaya devam ediyor. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle 1693 dolar üzerinden işlem görmektedir. LTC tarafında ise fiyat 158 dolar bandında seyrediyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin piyasalarında manipülasyonlar devam ediyor. Kriptopara piyasalarında ortalığı karıştıran Elon Musk yeniden iş başında. Bugün yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü firma Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldı. Geçtiğimiz dönemlerde de Dogecoin paylaşımlarıyla piyasaları alt üst eden Elon Musk birçok kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Elon Musk tarafından manipüle edilen BTC piyasası bu sahte çıkış denemesiyle fiyatını yukarılara atacak mı yoksa Elon Musk'ın manipülasyonları Bitcoin sahipleri tarafından cezalandırılacak mı hep birlikte göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 16:21