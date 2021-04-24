Bitcoin ABD Başkanı Biden’ın Vergi Planlaması Haberi Sonrası Adeta Çakıldı!

Kripto paralar hayatımıza girdiğinden bu yana büyük bir değer kazandı. Hem yatırımcısının hem de sermayesinin arttığı paralar birçok devlet tarafından da çeşitli açıklamalara maruz kalıyor. Piyasa olarak hala kırılgan olan paralar gelen açıklamalara göre ise tekrar değer kazanıp kaybediyor. Piyasadaki son değişiklik ise Başkan Biden tarafından meydana geldi.

Kripto para piyasasında yeni gelişmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devleti Başkanı’nın vergi açıklamalarından sonra piyasadaki ciddi düşüşler devam ediyor! işte piyasadaki son gelişmeler haberimizde.

KRİPTO PARA BİRİMLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Piyasanın en hacimli ismi Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimi alternatiflerinin çoğu ani düşüşler yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye gelirleri vergilerinde artışa gitme planının sanal kripto varlıklara yapılan yatırım oranında düşüş yaratacağı endişesiyle bugün piyasa ciddi değer kaybı gördü.

Perşembe günü haber bültenlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminde sermaye gelirleri 1 milyon doların üzerinde olan kişi ve şirketler için sermaye gelirleri vergilerinin %39,6'ya artırılması planı olduğu açıklamaları yapılmıştı. Bu artış ile sermaye geliri vergi oranı neredeyse ikiye katlanmış olacak. Vergi artış planı dahil olmak üzere Biden yönetimi tarafından ABD vergi kanununda birtakım farklılaştırmalar gerçekleştirilmesi düşünüldüğü söylentisi basında yer aldı.

Kripto piyasasının en hacimli ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, 47.555 dolara geriledi ve Mart ayının ilk günlerinden beri ilk defa 50.000 doların altına düşmüş oldu. En son ise 49.667 dolar işlem görme fiyatı ile % 4 düşüş gösterdi.

Kripto para piyasasındaki diğer popüler alternatifler Ethereum ve XRP Ripple ise sırasıyla %3,5 ve %6,7 oranında değer kaybetti.Kripto paraların varlığına hızlı alışanlar için bir şaka olarak ortaya atılan fakat bu genel düşüş dalgası öncesinde yıl başından bu yana yaklaşık %8,000 artış gösteren Dogecoin, %20 oranında değer kaybı ile 0,21$ olarak fiyatlandı.

BİTCOİN DAHA DA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Biden’ın Vergilerdeki değişiklik planları kripto piyasaları sarstı ve yatırımcıları, sağlam bir ekonomik iyileşme umuduyla toplu bir yükseliş dalgasında olan hisse senetlerinde ve diğer yatırım araçlarına yönelmeye itti. Bitcoin Center New York kurucusu Nick Spanos, bu vergi artışından kripto varlıklardan gelir elde eden kişi ve kuruluşların da mükellef olacağı açıklamasında bulundu. Önümüzdeki günlerde Bitcoin’in daha da düşeceğini öngördüğünü açıkladı.

Bitcoin, Şubat’ın son günlerinden bu yana haftalık olarak en kötü tablosunu yaşamaya %11,3'lük bir kayıp ile ilerliyor. Ancak yıl bazında yine de %72 oranında kazanç getirisi verisine sahip.

Sosyal medyada ise, kripto para birimlerine zarar veren vergi artışı planı ve bu durumdan zararlı çıkan bireysel kripto yatırımcılarının kayıplardan şikâyet ettiği paylaşımları giderek artıyor. Öte yandan bazı kripto borsası aracıları ve analistler değer kayıplarının muhtemelen geçici olacağını söyledi.

Otomatik kripto ticaret botu Cryptohopper'ın CEO'su Ruud Feltkamp, ​​Biden'ın vergi planlarının Bitcoin üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünmediğini duyurdu. Bitcoin’in uzun süredir bir yükseliş eğiliminde olduğunu, bu kadar artı yönde ilerleyişin zaman zaman konsolidasyonlara yol açmasının gayet normal olduğunu, aracı kurumların ve kripto tüccarlarının bu hareketler vasıtası ile gelir elde ettiklerini açıkladı. Uzun vadede yeniden artı yöne geçeceğini lakin bunun çok uzun bir süre alabileceğini duyurdu.

Bir başka yorum ise kripto yatırımcılarının, piyasada yaşanan değer kaybı dalgasını bir alım fırsatı olarak görecekleri ve bu ortamda ve yeni altcoinlere yatırım yaparak portföylerini genişletecekleri yönünde. Bitcoin yatırımcılarının da bu düşüşü uygun bir fiyata bitcoin satın alma fırsatı olarak göreceğini yorumu yapıldı.Kripto para borsası Coinbase'in (COIN.O) hisse değeri ise, öğleden sonra ABD borsasında 294,86 dolar olarak fiyatlanarak %0,5 değer kazandı.