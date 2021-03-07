Bitcoin 50.000 Dolar’ın Üzerinde Kalmayı Sürdürüyor!

Son dönemler de yaptığı sıçrayış ile gözde yatırım aracı Bitcoin, kripto para piyasasındaki hacim ve kıymetini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Amerikan Doları karşısında değer kazanmaya devam eden sanal para yatırımcıları kendine çekiyor. 55 bin doların üzerinde bir değere ulaşmış olan Bitcoin 46 bin dolar seviyesine gerilemişti. An itibari ile Bitcoin tekrardan yönünü 50 bin doların üzerine çevirdi.

Yaklaşık olarak 50 bin 623 Dolar civarında işlem gören Bitcoin’in 50 bin doların üzerindeki yatay seyrinin izleyeceği yön sadece kripto para ile ilgilenenlerin değil, tüm yatırımcıların sıkı takipte olduğu bir konu.

KRİPTO PARALAR GİDEREK DAHA ÇOK YATIRIMCIYI ÇEKİYOR

Aslında Bitcoin ismi ile aşina olduğumuz kripto paralar 3 Ocak 2009 tarihinden beri hayatımızda. Lakin gerek zamanında değerinin 0.001 Dolar’ın bile altında olması gerek riskli ve güvenilmez görülmesi nedeni ile birçoğumuz tarafından varlığından haberdar olsak da dikkate alınmamıştı. Ancak kripto paraların popülerlik kazanarak yaygınlaşması ve ünlü girişimci Elon Musk gibi isimlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Böylece hem bu yatırımcılar için büyük birer kazanç kapısı haline geldiler hem de bu isimleri arkalarına alarak güven unsuru da oluşturmuş oldular. Geçtiğimiz ay yaşanan sıçrama ile kripto para piyasasında yaşanan değer kazanımı ardından art arda dipler getirmişti. Güncel olarak bakıldığında ise genel tabloda kripto paraların çoğunun daha stabil değerlerde olduğu dikkat çekiyor. Peki popüler kripto paraların güncel değerleri ne durumda?

Güncel Kripto Para Fiyatları

En popüler kripto para birimlerinin güncel değerleri ise şu şekilde;

Bitcoin 50.600 USD civarında işlem görüyor.

Ethereum 1.650 Dolar’ın üzerinde.

Tether’ın değeri 1 Dolar civarında.

Cardano 1.13 Dolar bandında işlem görüyor.

Polkadot’un değeri 34.40 Dolar civarında.

XRP Ripple 0.46 Dolar bandında işlem görüyor.

Uniswap 30.83 Dolar civarında fiyatlandırılıyor.

Litecoin’in değeri 185.80 Dolar’ın üzerinde.

Chainlink ise 27.85 Dolar civarında işlem görüyor.