BIST 50 Endeksinden Şok Hamle Geldi! Borsa Bugünde Düşüşle Devam Ediyor

Merkez Bankası Başkanı değişikliği üzerine borsa yine güne düşüşle başladı. Devre kesici ve başka uygulamalarla önlem alınmaya çalışıldı. Fakat Borsa İstanbul’da düşüş devam ediyor. Panik satışları da zarara daha fazla yol açıyor. BIST 50 endeksinde de yeni uygulama kararı geldi. Ayrıntılar haberimizde.

HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜ DE İŞLEMERE İKİ KEZ ARA VERİLDİ

Borsa İstanbul Merkez Bankası Başkanı değişikliği başta olmak üzere gündemdeki diğer olaylardan da etkilenmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününe %10 işlem kaybına yakın değer başlanmıştı. MB Başkan değişikliğinin ardından haftanın ikinci işlem günüde düşüş devam etti. BIST 100 endeksi yeni güne de %5,4 düşüş oranıyla 1304 puandan başladı. Bugün de iki kez devre kesici uygulamalar gerçekleşti. İlk devre kesici de %7 oranında bir düşüş görülürken ikinci devre kesicinin sonunda borsa da işlemler devam etti. İkinci devre kesiciyle birlikte düşüş %8’den fazla oldu.

BANKACILIK ENDEKSİ KÖTÜ DURUMDA

İstanbul Borsa da en büyük düşüşü alan kesim de bankacılık sektörü oldu. Bankacılık hisseleri hızlı bir şekilde dibe girmeye devam etti. Sadece bankacılık endeksinde bugünlük kayıp %9 oldu. İki günlük toplam düşüş ise %19 civarında. Öte yandan savunma sanayi düşüşlerden pek etkilenmemiş gibi yataya yakın bir seyirde devam ediyor. Asıl hasar bankacılık endeksinde oldu.

ÜÇ GÜNDE %20 KAYIP

17 Mart’taki değerinden sonra İstanbul Borsa’da yaşanan gelişmeler sonucunda üç günlük değer kaybı %20 oldu. 1 Ocak itibaren yaşanan düşüş ise %15 bandına yakın.

AÇILIŞ ÖNCESİ HAMLE YAPILDI FAKAT YETERLİ OLMADI

Borsa İstanbul da sert iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Açılış öncesi de yeni bir hamle daha geldi. BIST 50 endeksinde yer alan hisseler için açığa satış işlemleri (up-tickrule) uygulanmaya başlandı.

Bir gün geçerli olacak açığa satış uygulamasıyla piyasaya yeni bir hamle gerçekleşti.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ NEDİR?

Açığa satış işleminin olacağı hisselerde, payın en son gerçekleştirdiği işlem fiyatında daha yüksek bir fiyat üzerinden işlem yapılabilecek. Yine açığa satışta yer alacak enstrümanın en son gerçekleşene fiyatın bir önceki fiyattan yukarı olması durumunda, açığa satış en son satış işleminden de yapılabilir.

Böyle düşüş sırasında yatırımcılar stoklarını kısa bir şekilde satamayacaklar. Buradaki asıl amaç da açık ticareti korumak ve piyasada oluşabilecek manipülasyonların önüne geçmek.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre kesici sistemi piyasadaki işlemlerin geçici olarak durdurulması demektir. Bu sayede yatırımcılara- hissedarlara bir sürelik sakinleşme fırsatı sunulur. Bu fırsat ile piyasada ani ve spekülatif dalgaların önüne geçilir. Kısacası hedef burada hem piyasayı hem de yatırımcıyı korumaktır.

Devre kesici hareketegeçtiğinde belirlenen fiyat sınırını geçen emirlerin iptali meydana gelir. Devre kesici ile birlikte payda tek fiyat yöntemi oluşur ve bunun için beklenilerek emirler toplanır. Devre kesici bittiğinde emirler eşlenir ve fiyat oluşur. Sürekli işlem yöntemi ile de güne devam edilir. Aynı zamanda devre kesici otomatik olarak uygulanır. Manuel bir müdahaleye gerek duymaz.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPADI

Borsa İstanbul’da düşüşler devam ederken Avrupa borsalarında da tam tersi durum söz konusu. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri sonucunda düşüş yaşayan Avrupa piyasalarında toplanma gecikmedi.

Fransa hariç diğer borsalar günü yükselişle tamamladı. Fransa CAC 40 endeksi %0,49 düşüşe geçti ve 5.968,48 puana geriledi.

İngiltere FTSE 100 endeksi %2,26, Almanya DAX 30 endeksi %0,25 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi %0,26 yükseldi.