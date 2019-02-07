BİSAM: Asgari ücretli gıda ürünleri alım gücünün yüzde 4.5’ini kaybetti

İstanbul, 7 Şubat () - Asgari ücrette yeni yılda yapılan artışa karşın, asgari ücretlinin gıda ürünleri alım gücü Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 düştü.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplama, bu dönemde yıllık yüzde 20.35'i bulan enflasyon, asgari ücretin alım gücünü kimi temel harcama kalemleri için yarı yarıya azaldığını ortaya koydu.

BİSAM hesaplamalarına göre, asgari ücretlinin en çok alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında soğan geliyor. Ocak 2019’da asgari ücretli geliri ile Ocak 2018’deki gelirinin ancak yüzde 38’i kadar soğan alabiliyor; bir başka deyişle asgari ücretlinin alım gücü soğan karşısında yüzde 62 değer kaybetti.

Söz konusu dönem için alım gücü kayıpları;

- sivri biberde yüzde 50,

- ıspanakta yüzde 45,

- patlıcanda yüzde 43,

- patateste yüzde 40,

- domateste yüzde 26,

- sarımsakta yüzde 12,

- tavuk etinde yüzde 3.9 ve

- yumurtada yüzde 1.7 oldu.

BİSAM verilerine göre, asgari ücretlinin yüksek düzeyde alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin bazıları için kayıp oranları şöyle;

- teflon mutfak eşyaları yüzde 38,

- kalemde yüzde 11.25,

- kömürde yüzde 9.7,

- buzdolabında yüzde 18.5,

- bilgisayarda yüzde 17.5,

- okul defterinde yüzde 12 oldu.

Asgari ücretlinin alım gücünü artırdığı ilk üç ürün ise yüzde 246 ile şans oyunları, yüzde 117 ile kablo özel yayın hizmetleri ve yüzde78 ile sağlık sigortası oldu.

Asgari ücretlinin geliri ile 2018 yılı Ocak ayındaki alım gücüne ulaşması için alabildiği kadar;

- soğan alabilmesi için asgari ücretin 5305 lira,

- sivri biber alabilmesi için asgari ücretin 3710 lira,

- ıspanak alabilmesi için asgari ücretin 3710 lira,

- patlıcan alabilmesi için asgari ücretin 3590 lira,

- patates alabilmek için 3382 lira,

- havuç alabilmesi için asgari ücretin 2971 lira,

- domates alabilmesi için asgari ücretin 2735 lira olması gerekmektedir.

Alım gücü kaybı için verilere baktığımızda Asgari ücretlinin maaşı 2018’in Ocak ayında 935 kg patatese denk gelirken, Ocak 2019’da 558 kg patatese denk geliyor. Asgari ücretli maaşı ile 2018’in ocak ayında 644 kg ıspanak alabilirken, Ocak 2019’da 351 kg ıspanak alabiliyor. (Grafik&Tablo)