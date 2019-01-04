BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

İstanbul, 4 Ocak () - Tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 düştüğü Aralık ayında, dört kişilik ailenin açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 liraya yükseldi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Aralık ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 501.6 lira olurken, yetişkin bir erkek için 516.1 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 551.5 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 381.7 lira oldu.

BİSAM verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,950 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 745 lirayı buldu.

Geçen yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 1,206 lira, açlık sınırı da 349 lira arttı. Aylık artışlar, açlık sınırında 34 lira, yoksulluk sınırında 119 lira oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;

- peynir, çökelek vb. ürünler 17.73 lira,

- et, tavuk ve balık 10.96 lira,

- süt ve yoğurt 8.44 lira,

- ekmek 3.97 lira,

- katı yağ 2.74 lira,

- sıvı yağ 1.45 lira.

- sebze ve meyve 9.59 lira,

- yumurta 1.13 lira,

- şeker, bal, reçel ve pekmez 3.02 lira olarak belirlendi.

BİSAM'dan yapılan açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplandırma içinde ele alırsak, süt ve süt ürünlerinin harcamalar içindeki payının yüzde 40.3 ile son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açlık sınırının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına hassasiyeti son derece fazladır. İkinci önemli harcama grubu ise yüzde 25.4 ile et, yumurta ve kurubaklagil grubudur. Önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı azalırken, meyve-sebze grubunun payı arttı" denildi. (Tablo - Grafik)