BIS: Makro önlemler de küresel düzeyde koordine edilmeli

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), finans kuruluşlarının ve piyasaların birbirine bağlı olması nedeniyle, ülkelerin de makro ekonomik önlemlerin de küresel düzeyde koordine edilmesi gerektiğini söyledi.

BIS tarafından yapılan açıklamada, “Finansal kuruluşlar ve piyasalar küresel düzeyde nasıl birbirine bağlıysa, makro ekonomik önlemlerin de küresel düzeyde koordine edilmesi ve ülkelerin politikalarını daha iyi dengelemesine destek olması gerekir” denildi.