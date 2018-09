BIS: Kripto para piyasalarının belirleyicisi regülasyonlar

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül () - Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayınladığı (BIS) araştırma sonucuna göre, kripto para birimleri ve ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi ilk Halka Arzı) yasal durumlarını etkileyen regülasyon haberleri piyasalardaki gelişmelerin de belirleyicisi oluyor.

İsviçre merkezli BIS’in yayınladığı raporda, piyasaların en çok kripto para birimleri ve ICO’lara getirilen yasaklama ve kısıtlama haberlerinden etkilendiği belirtilirken, kripto varlıkların yasal durumunu ilgilendiren kararların piyasalarda ani hareketliliğe neden olabileceği vurgulandı.

BIS, kripto para birimleri piyasalarının olumlu veya olumsuz etkilendiği dört ayrı duyuru veya açıklama grubunun bulunduğunu belirtirken, piyasaların kripto para birimlerine getirilen kısıtlamaların yanında ayrıca, ABD Menkul Kımetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ilk Bitcoin bora yatırım fonunu onaylayıp onaylamayacağı gibi menkul kıymetler ve kripto varlıklar üzerine yapılan açıklamaların da piyasa üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Raporda söz konusu açıklamaların piyasaları her zaman olumsuz yönde etkilemediği, kripto para birimleri ve ICO’ları piyasalarda barındırma yönünde atılan yasal adımların, kripto para piyasalarını olumlu etkilediği de yer aldı.

BIS raporu ayrıca Kara Para Aklama (AML) ve Müşterini Tanı (Know Your Customer) gibi uygulamalara getirilen yasaklama ve kısıtlama haberlerinin de kripto para birimleri piyasalarını olumsuz etkilediğini eklerken, kripto para birimleri start-uplarının finansal organizasyonlarla iş yapabilmesine olanak sağlayan uygulamaların ise piyasalarda artışa sebep olabileceğinin altını çizdi.

Özellikle merkez bankalarının yayınladığı ve kripto para birimleri yatırımları ve ticaretinin oluşturacağı olası tehlikeler konusundaki uyarıların da piyasalarda düşüşe sebep olabileceği vurgulanan raporda, kripto para birimlerinin denizaşırı ulaşım sağlayabilmesine rağmen fiyatlarda görülen değişimin piyasa bölünmesine neden olabileceği de vurgulandı. Raporda konuyla ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

“Varılan sonuçlar kripto para birimleri piyasalarının işlem gerçekleştirebilmesi için regüle edilen finansal kurumlara itibar ediyor. Söz konusu piyasalar çeşitli yargılar sebebiyle bölünmüş durumda ve bu durumda da kripto para birimleri ulusal regülasyonlar kapsamının dışında kalıyor.”