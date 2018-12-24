Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık () – Birleşik Krallık’ta, petshopların yavru kedi ve köpek satışı yapmaları yasaklanıyor.

Birleşik Krallık Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’nın (Defra) açıkladığı ve konuyla ilgili danışılan halkın yüzde 95’inin desteklediği yasa kapsamında, altı aydan genç kedi ve köpeklerin doğrudan satışı yasaklanacak. Yavru kedi ve köpek almak isteyen alıcılar, doğrudan hayvan yetiştiricileri veya barınaklara gidecek.

Hayvan Sağlığı Bakanı David Rutley’in Pazar günü duyurduğu yasa kapsamında 2019’da uygulamaya konulacak olan yasa kapsamında ayrıca lisansı olan hayvan satıcılarının sekiz haftadan daha genç kedi ve köpek yavrularıyla ilgilenmesi de yasaklanacak.

Rutley, açıklaması sırasında söz konusu yasanın “ülkede çok sevilen hayvanların hayatta yeni bir başlangıç yapabileceğine” dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“Yılın bu zamanında yavru köpek veya herhangi bir evcil hayvan satın almayı düşünen kişilere, bunu yapmadan önce dikkatlice düşünmeye çağırıyorum.” (Fotoğraflı)



