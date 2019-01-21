Birleşik Krallık ve Türkiye’nin hazır giyim ticareti konuşulacak

İstanbul, 21 Ocak () – İstanbul Hazırgiyim ve Konfederasyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) 24 Ocak’ta Gand Hyatt Otel’de düzenlenecek olan basın toplantısında Türkiye’nin, Brexit süreci devam eden Birleşik Krallık’la olan ilişkileri ele alınacak.

Birleşik Krallık’ta 29 Mart’ta yürürlüğe girecek Brexit konusunda belirsizlik devam ederken, Türk moda endüstrisi hazır giyimde üçüncü büyük pazar konumundaki Birleşik Krallık’la yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda, 2 milyar dolarlık Birleşik Krallık pazarını kaybetmemek için çözüm önerilerini ve sektörün Ankara’dan beklentilerini anlatacak.

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin Türk moda endüstrisine etkilerinin de konuşulacağı toplantıya ayrıca Marmara Grubu Vakfı (MGV) Başkanı Akkan Suver ve moda tasarımcısı Belma Özdemir de katılacak.

